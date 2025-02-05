經典賽資格賽》12強無緣出賽坦言可惜 陳柏毓今練投讓張育成擊成斷棒

陳柏毓。（中職聯盟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕經典賽台灣隊今集訓，昨報到的海盜隊陳柏毓今天Live BP實戰投打練習，面對陳傑憲、吳念庭和張育成3位打者，曾一度讓張育成打成斷棒，狀態還不錯。

陳柏毓說，今天算是第2次實戰投打，狀況比自己想像中好一點，投球沒有特別用力，教練也提醒照自己節奏即可。

請繼續往下閱讀...

至於這次在台灣隊的角色，陳柏毓說：「還不知道自己角色，目前就照自己課表練習，也多跟教練討論，所屬球隊那邊和中職聯盟也會討論。」練投期間，張育成面對陳柏毓擊出斷棒，陳柏毓坦言：「能跟3位好打者切磋很高興，也很不好意思，變速球讓學長打成斷棒。」

去年底12強，陳柏毓原本有受邀，但海盜隊用球數設限因素，最終教練團考量調度後只得割愛，而陳柏毓和鄭宗哲在預賽時，受中職會長蔡其昌之邀前往大巨蛋看比賽。

陳柏毓說：「上次無緣參加很可惜，這次有機會就全力以赴。不管結果如何，自己都要盡全力。」陳柏毓也說，這是他首度踏上大巨蛋球場的投手丘，上次會長邀請看比賽，則是體驗到大巨蛋真的是很好的球場，他認為，台灣能有這麼好的球場是很厲害的事。

今陳柏毓報到，聯盟以「雷神索爾」字卡歡迎他。對於這個綽號，陳柏毓透露，這是因他小聯盟球季第一年時，表訂先發屢屢遇到因雨延賽，隊友才給他這個綽號，他笑說：「看到大螢幕很害羞，有點小尷尬。之前是因為太常遇到延賽，被取這個綽號，現在沒這問題了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法