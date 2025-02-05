經典賽資格賽》入選經典賽資格賽嚇一跳 李東洺要加緊適應比賽球

李東洺。（中職提供）

〔記者吳清正／台北報導〕富邦悍將投手李東洺首次入選世界層級的國際賽，他坦承接到通知時嚇一跳，今天首次投打實戰練習又被比賽用球嚇一跳，要加緊適應會把球直投成卡特球的比賽用球。

李東洺曾參加2023年亞冠賽和亞錦賽，經典賽資格賽是生涯第1個世界級的國際賽。李東洺表示，1月中接到邀請參賽的電話時嚇一跳，想說怎麼會是我？不過，驚嚇只有一瞬間，還是照著自己的進度調整。

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李東洺表示，休季期間一直都有保持訓練，原本的進度就是本週可以投打實戰練習，投球的狀況還不錯，但是經典賽資格賽使用大聯盟比賽用球，比中職的球稍大一些，而且縫線比較粗寬，按原本的握球方式會變成沒有扣完全，球投出去會撇掉，直球會跑得像卡特球，有幾球更直接失控，差點變成觸身球，對打者很不好意思，要加緊適應比賽用球才行。

李東洺表示，教練團還沒有跟他說這次比賽的定位，因為在職棒這幾年，先發、後援都投過，不論什麼定位都沒有問題，重點是要逐漸提升投球強度，把自己準備好。

李東洺今年在富邦春訓將以先發調整，他表示，如果能夠先發，為球隊貢獻更多局數，當然是最好，這幾年都是偶爾先發幾場又調後援，還沒有整季固定在一個位置上，今年不論先發或後援，希望能固定下來，穩定為球隊貢獻。

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