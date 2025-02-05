NBA》快艇防守崩潰慘敗湖人 泰倫魯：過去3場表現真的讓我很不爽！

泰倫魯。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕今日快艇在主場以97：122慘敗湖人。根據《洛杉磯時報》報導，賽後快艇總教練泰倫魯（Tyronn Lue）在記者席上雙臂交叉，明確表達對球隊近期表現的不滿，並直言自家球員應好好照鏡子，檢討自身問題，找出解決之道。

「我們過去表現得不錯，所以我不能太過沮喪，但過去這3場比賽的表現，真的讓我很不爽。」泰倫魯表示。他認為球隊開局太慢熱，防守不夠專注，導致湖人首節就攻下45分，球隊必須引以為戒，拿出應有的防守。

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事實上，快艇賽前仍是聯盟防守排名第3，防守效率第2的球隊，但湖人本場團隊命中率高達55.6%，三分球更是以48.6%的高命中率投進18顆，徹底摧毀快艇防線。

「專注度、強度、努力，無論你怎麼稱呼他，我們就是沒有做到。我們的防守很糟糕，進攻端也沒有投入足夠努力，當這兩者都做不到，結果就是今晚這種慘敗。」泰倫魯坦言。他進一步指出，球隊本賽季一直是支防守強隊，但過去3場比賽防線全面崩潰，如果球員想贏就必須改變心態。

雖然快艇此役遭遇慘敗，但泰倫魯隊兩位新援，中鋒尤班克斯（Drew Eubanks）與資深後衛米爾斯（Patty Mills）的表現給予高度肯定。

「他們打法正確，努力拚博，這正是我們需要的，這2位都是值得信賴的球員。」泰倫魯表示。

當被問到目前快艇是否足以衝擊總冠軍時，泰倫魯仍保有信心：「是的，我們有足夠的實力，我們可以打出一波強勢表現，並且有能力擊敗對手，任何時候。」

但泰倫魯表示，前提要將雷納德（Kawhi Leonard）的上場時間提升到想要的水準，並且不論是節奏還是體能，都需恢復到100%的狀態。

泰倫魯同時表態，若球隊沒有打出正確的籃球，當然可能輸給任何球隊，因此重點依舊是心態：「我們需要為彼此而戰，當我們做到這點時，任何事情都有可能發生。」

「可愛」雷納德本場仍受到上場時間限制，23分鐘內11投4中，僅得11分，整體手感冰冷。儘管如此，他仍在賽後接受媒體訪問。

當被問及為何快艇球員在最近幾場比賽中沒有拿出應有的拚勁時，雷納德無奈表示：「我們每個人都領薪水打球，理應把一切都留在球場上。所以，我也不確定，但就像泰倫魯說的，我們必須先審視自己，這一切的關鍵在於我們是否願意在場上努力打球。」

然而，同為狀態低迷的「大鬍子」哈登（James Harden），賽後未接受任何訪問，直接離場。哈登全場12投僅2中，三分球5投全落空，只得7分，正負值-16。

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