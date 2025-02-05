晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

經典賽資格賽》對「加大壘包」頗有感 宋晟睿認為離壘距離要重設

2025/02/05 17:37

宋晟睿。（中職聯盟提供）宋晟睿。（中職聯盟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣隊備戰經典賽資格賽，西班牙、尼加拉瓜和南非爭取2張會內賽門票，屆時比賽也將比照大聯盟賽事，採用「加大壘包」。

2023年大聯盟賽季實施「加大壘包」在內的多項新制，壘包由邊長15英寸（38.1公分）的正方型增大為18英寸（45.7公分），一、二壘和二、三壘間的距離縮短4.5英吋（11.4公分），有利跑者進壘。

本屆入選台灣隊的中信兄弟快腿宋晟睿，今天跑壘練習後受訪就坦言有感。宋晟睿說：「看起來好像真的有比較大一點，感覺離壘可以大一些。壘包也不像傳統的比較軟，這種比較硬一點。」
宋晟睿說，還沒有實戰嘗試過盜壘，還不知道屆時盜壘會不會比較容易成功一些，還是要透過實戰嘗試。

中信兄弟去年季前和季中，都有安排田徑出身的日本籍教練，指導選手跑壘啟動等細節，宋晟睿認為頗有助益。宋晟睿去年單季17盜壘、3失敗，他說：「自己感受是真的有差，且一定有學到東西，感覺一次比一次好。」

宋晟睿也說，本就一直希望能展現自己的速度，但前幾年比較沒太多嘗試。宋晟睿還說，希望今年球季有機會挑戰盜壘王，假想敵是樂天桃猿快腿陳晨威。富邦悍將開訓時，李宗賢也提到目標鎖定盜壘王，宋晟睿說，期望多一點良性競爭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中