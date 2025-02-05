經典賽資格賽》對「加大壘包」頗有感 宋晟睿認為離壘距離要重設

宋晟睿。（中職聯盟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣隊備戰經典賽資格賽，西班牙、尼加拉瓜和南非爭取2張會內賽門票，屆時比賽也將比照大聯盟賽事，採用「加大壘包」。

2023年大聯盟賽季實施「加大壘包」在內的多項新制，壘包由邊長15英寸（38.1公分）的正方型增大為18英寸（45.7公分），一、二壘和二、三壘間的距離縮短4.5英吋（11.4公分），有利跑者進壘。

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本屆入選台灣隊的中信兄弟快腿宋晟睿，今天跑壘練習後受訪就坦言有感。宋晟睿說：「看起來好像真的有比較大一點，感覺離壘可以大一些。壘包也不像傳統的比較軟，這種比較硬一點。」

宋晟睿說，還沒有實戰嘗試過盜壘，還不知道屆時盜壘會不會比較容易成功一些，還是要透過實戰嘗試。

中信兄弟去年季前和季中，都有安排田徑出身的日本籍教練，指導選手跑壘啟動等細節，宋晟睿認為頗有助益。宋晟睿去年單季17盜壘、3失敗，他說：「自己感受是真的有差，且一定有學到東西，感覺一次比一次好。」

宋晟睿也說，本就一直希望能展現自己的速度，但前幾年比較沒太多嘗試。宋晟睿還說，希望今年球季有機會挑戰盜壘王，假想敵是樂天桃猿快腿陳晨威。富邦悍將開訓時，李宗賢也提到目標鎖定盜壘王，宋晟睿說，期望多一點良性競爭。

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