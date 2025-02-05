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HBL》莊立安左臉受傷轟5顆三分球 帶光復大勝東山奪8強首勝

2025/02/05 18:13

光復高中莊立安三分得手，開心歡呼。（記者陳志曲攝）光復高中莊立安三分得手，開心歡呼。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕光復高中今天在113學年HBL男子甲級8強賽，每位球員上場都有分數進帳，最終以76：48輕取東山高中，本季9連勝到手，也是男子組唯一不敗隊伍。

光復上屆在冠軍賽不敵南山高中，無緣完成3連霸，本屆捲土重來，如今來到8強舞台，首要目標就是奪得4強門票。光復隊史在107學年首度進軍4強，並從109學年起成為4強班底，本屆將追求連5屆前進台北小巨蛋。

光復此仗表現最佳是菜鳥後衛莊立安，他是PLG高雄鋼鐵人莊朝勝的弟弟，如今就提前成為球隊主控。莊立安今天共投進5顆三分球，斬獲17分，成為最大功臣。有趣的是，他左眼下方有貼上黑色膠帶，彷彿變成鷹眼，讓他變更準。他表示，過年期間在家不小心滑到撞到桌子，只好貼上黑色膠帶保護。

光復本屆從預賽、複賽都是全勝晉級，如今在8強開紅盤後，迄今拉出9連勝，也是男子組唯一不敗隊伍。總教練陳定杰則表示，球隊本季雖然沒有超級球員，但有更多可用之兵，希望大家能穩定發揮，以前進4強為目標。

光復高中邱泓愷（中）飛身上籃。（記者陳志曲攝）光復高中邱泓愷（中）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

光復高中邱泓愷（中）切入拋投。（記者陳志曲攝）光復高中邱泓愷（中）切入拋投。（記者陳志曲攝）

光復高中謝昀達（右）進攻籃框。（記者陳志曲攝）光復高中謝昀達（右）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

光復高中謝昀達（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）光復高中謝昀達（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

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