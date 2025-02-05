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NBA》最後3.5秒戲劇性準絕殺火箭！籃網主帥：這就是籃球的魅力

2025/02/05 19:29

費南德茲。（資料照，法新社）費南德茲。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕籃網今日於主場上演瘋狂準絕殺秀，在比賽最後3.5秒，羅素（D'Angelo Russell）把握機會投進準絕殺三分球，幫助球隊以99：97擊敗來訪的火箭。根據《SNY》報導，賽後籃網總教練費南德茲（Jordi Fernandez）與多名球員，分享了他們對這場比賽的看法。

「這就是籃球的魅力，他們一直保持信念，不斷施壓對手，迫使火箭出現失誤，讓羅素命中致勝三分球。」費南德茲讚揚球隊的努力。他強調，這場比賽完美體現球隊想要展現的風格，雖然不是一場完美的比賽，但大家全力以赴、專注比賽、團結作戰。

近期，籃網即便輸球也與對手拚到最後一刻，包括1月18日僅以1分差惜敗給湖人，以及1月22日以4分之差輸給尼克。

費南德茲對此表示：「當你一次次經歷這樣的比賽，你就不會對勝利感到驚訝，我們輸過一些接近的比賽，但我們沒有因此氣餒，而是持續努力、專注防守、勇敢出手，勝利終會到來。」

雖然羅素投進致勝三分球，但他將這場勝利歸功於全隊的團結與努力：「我確實投進了那一球，但真正的功勞是屬於整個團隊。」羅素進一步表示，所有隊友都各司其職，貢獻自己的力量。

此外，羅素也特別稱讚教練團的安排，認為自己只是執行戰術上的一環，勝利應歸功於所有參與其中的人。

羅素特別點名埃夫布恩萬（Tosan Evbuomwan），稱讚他在關鍵時刻的表現：「教練團在戰術安排得很好，埃夫布恩萬的努力不容忽視，他找到了我，讓我命中那記關鍵三分球。」

同樣在比賽末段命中關鍵三分的K.強森（Keon Johnson）也分享了自己的看法：「這是我們今年最重要的時刻之一，大家都全力投入，每個人都在比賽中貢獻自己的力量。」他坦言，雖然他和羅素命中了最後2球，但這場勝利不僅是屬於他們，而是整支球隊共同努力的結果。

本場比賽，籃網在最後9.5秒內完成戲劇性逆轉，當時籃網仍落後4分，但靠著埃夫布恩萬在邊線發球給K.強森後，後者立即出手命中三分，將分差縮小至1分。

隨後，籃網對火箭發球施壓，成功造成火箭傳球失誤，埃夫布恩萬搶下球權並迅速將球傳給羅素，羅素在最後3.5秒於三分線外果斷出手，最終反超比數，幫助球隊驚險帶走勝利。

這場比賽讓籃網取得3連勝，更是他們自12月5日以來的首場主場勝利。

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