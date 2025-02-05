NBA》10年後再度與雷納德攜手爭冠！ 米爾斯嘆：當年還是年輕小夥子

米爾斯（左）、雷納德（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕根據《洛杉磯時報》報導，透過季中交易加入快艇的36歲資深後衛米爾斯（Patty Mills），相隔10年再度與「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）聚首。他表示，自己會像當年2人一同奪冠時，帶著明確目標來到球隊，願意接受任何角色安排，幫助快艇向總冠軍邁進。

「是阿，當年我們還是年輕小夥子，一起拿下NBA總冠軍。」米爾斯在快艇投籃訓練後受訪時說道。他表示，能夠親見證雷納德的成長真的很酷，那是一段讓他們建立深厚聯繫的經歷，並感激那些與他一同度過的時光，而這份情誼將永遠存在。

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「在馬刺的日子裡，我們關係密切，之後也一直保持聯絡。10年後，我們又有機會在相同的目標上並肩作戰，這讓人感到興奮。」米爾斯補充道。

米爾斯與雷納德曾在馬刺共度7個賽季，並於2013年–14年賽季一同奪下NBA總冠軍，如今，2人相隔10年於快艇再次攜手合作。

米爾斯強調，對他來說，一切都回歸到「目的」：「打籃球的目的、競爭目的、贏球的目的，做好自己應該做的事。」他坦言，為了更大的目標而努力是他熟悉的領域，如今能夠與一群願意為冠軍拚博的球員並肩作戰，讓他感到開心，也希望能夠將這種精神帶到快艇。

此外，在談到個人背景時，米爾斯特別提及自己作為澳洲原住民的驕傲，並希望自己的故事能夠激勵世界各地的少數族群：「這是我最享受的一部份，因為我的外表或別人對我的刻板印象，可能讓許多人不了解我的真正背景。我是澳洲原住民，這是我非常自豪的身份，即便在NBA打了16年，我依然保有自己的文化身份。」

米爾斯表示，他認為自己是來自世界另一端的少數族裔，能夠成為其他國家年輕人仰望的榜樣，這讓他感到開心，也希望能夠鼓勵那些努力追夢的人。

擁有16年NBA資歷的米爾斯經驗豐富，身高6呎2吋，職業生涯場均8.8分，三分球命中率38.5%，不僅在NBA擁有豐富比賽經驗，也是2020東京奧運澳洲隊銅牌功臣之一，幫助家鄉奪下隊史首面奧運男子籃球獎牌。

米爾斯本季在爵士上場機會有限，僅出賽17場比賽，場均上場時間15.3分鐘，可攻下4.4分，1.2籃板、1.2助攻、0.7抄截以及1顆三分球的表現，投籃命中率34.2%，三分命中率29.8%。

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