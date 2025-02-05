HBL》向偶像柯瑞致敬！東泰吳楀軒7顆三分球 率隊轟垮錦和

東泰高中吳楀軒連飆三分。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕東泰高中高二後衛吳楀軒的偶像是NBA金州勇士球星柯瑞，他今天就用精準外線向偶像致敬，全場砍進7顆三分球，轟進生涯新高31分，成為超級大驚奇，幫助東泰以77：61大勝錦和高中。

東泰本季打進8強，已經完成教練高丁國柱的目標，如今每場比賽就是努力為下屆準備。高丁國柱賽後表示，其實賽前也沒有想過要贏球，就是要求球員努力把對手得分壓低，球員表現都很棒，尤其吳楀軒更是一大驚奇。

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高二的吳楀軒雖然是畢業JHBL勁旅明仁國中，但他容易緊張，在預賽就表現並不理想，複賽也只是偶有佳作，只是東泰主控全億受傷無法出賽，吳楀軒還是得進入輪替陣容，他在前陣子就是勤於自主訓練，每天都努力練投，如今也收到成效，他笑說，此仗也是自己打球生涯以來的最高得分。

除了吳楀軒打出生涯代表作之外，東泰一哥邱繼揚即使上半場得分掛蛋，但下半場也有醒來攻下16分，且不斷給予隊友鼓勵，依舊獲得高丁國柱大讚。

東泰高中吳楀軒連飆三分。（記者陳志曲攝）

東泰高中吳楀軒連飆三分。（記者陳志曲攝）

東泰高中邱繼揚（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

東泰高中羅威雄（中）切入上籃。（記者陳志曲攝）

東泰高中總教練高丁國柱。（記者陳志曲攝）

錦和高中夏友杰（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

錦和高中張緯楷（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

錦和高中總教練賴運昌。（記者陳志曲攝）

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