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NBA》東契奇交易案震撼聯盟 勇士施洛德坦言：像是現代奴隸制

2025/02/05 22:08

勇士施洛德認為NBA的交易就像是現代奴隸制。（資料照）勇士施洛德認為NBA的交易就像是現代奴隸制。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕NBA交易大限將至，本季曾被籃網交易到勇士，近期又傳出可能成為交易籌碼的後衛施洛德（Dennis Schroder）坦言，他並不喜歡NBA的交易制度，直言如同「現代奴隸制」。

獨行俠透過震驚聯盟的交易案，將自家養成的25歲球星東契奇（Luka Doncic）交易至湖人，換得A.戴維斯（Anthony Davis），同時東契奇也因為這筆交易，喪失簽下超級頂薪續約的機會，可能讓他少賺超過1億美元。施洛德對此坦言，「當我看到這件事發生的時候，甚至就連柯瑞（Stephen Curry）也不安全，這就是他X的生意。」

「這像是現代奴隸制。說到底這就是現代奴隸制。即使你有合約，所有人還是可以決定你要去哪。對，沒錯，我們賺很多錢足以養活我們的家庭，但最終如果他們跟你說，明天不用來了，你將會去那裡。他們可能要對此做些改變。」「但我還是很感激我們在這裡而且可以依此過活。我認為所有在NBA的人都很感激。但如果你真的去想這件事，球團可以告訴你，我們想要你為球隊優先，但你得去那邊，這有點瘋狂。」

施洛德本季在籃網出賽23場，平均可以拿到18.4分、3.0籃板與6.6助攻，經過交易後轉戰勇士，場均僅剩下10.6分、2.3籃板與4.4助攻，且施洛德在交易大限前，還是可以被勇士再度交易出去。

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