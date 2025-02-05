WTT大滿貫》4局扳倒亞錦賽銀牌組合 林昀儒/高承睿首次搭檔就闖進8強

林昀儒（左）、高承睿擊退新加坡組合，挺進男雙8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「武林高手組合」林昀儒/高承睿，今晚在2025年WTT新加坡大滿貫賽男雙16強賽，以3:1擊敗世界排名第7的地主組合郭勇/馮耀恩，首度合作就闖進8強。

林高配下一場將挑戰世界排名第2的日本組合戶上隼輔/篠塚大登，他們在16強戰以直落三輕取德國組合奧恰洛夫/法蘭吉斯卡。

請繼續往下閱讀...

郭勇/馮耀恩去年在亞錦賽曾以3:2逆轉日本「神童組合」張本智和/松島輝空，獲得亞軍；還在WTT年終賽直落三擊退中國組合袁勵岑/向鵬闖進4強，實力不容小覷。

面對默契絕佳的新加坡組合，林高配一開賽就靠著林昀儒的招牌反手擰4:1開局，很快的以11:4拿下。

次局，林高配無謂失誤較多，開局就陷入1:5落後，但兩人隨後展現韌性，在4:10的絕境下連續化解5個局點，迫使對手叫暫停，恢復比賽後，高承睿在相持球大戰中正手拍揮空，9:11讓出。

第3局起，林高配重整旗鼓，完全掌控比賽節奏，以11:7、11:6連下兩城，取得合拍後的2連勝。

女雙方面，世界排名第5的鄭怡靜/李昱諄，在16強戰也未遭遇太多抵抗，就以11:7、11:4、11:8收拾澳洲池旼亨和印度女將戈帕德的「顆粒組合」，8強將對上日本長崎美柚和南韓金娜英的「美少女組合」

世界排名11的長崎美柚/金娜英，16強戰以3:1逆轉朱雨玲/杜凱琹。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法