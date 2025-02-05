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籃球》鄭志龍、錢薇娟拜會行政院 盼獲支持3X3發展邁向國際

2025/02/05 21:22

我國3X3籃協期盼在政府支持下積極推廣，讓台灣再創佳績。 （3X3籃協提供）我國3X3籃協期盼在政府支持下積極推廣，讓台灣再創佳績。 （3X3籃協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕今年元月3日成立的我國3X3籃球協會，農曆春節過後由理事長吳同喬帶領鄭志龍、周俊三、錢薇娟3名副理事長，拜會教育部政務次長張廖萬堅，以及行政院政務委員史哲，爭取政府支持3X3籃球發展。

自台灣隊在杭州亞運勇奪男籃3X3金牌後，球迷都關注能否延續熱潮，甚至進軍奧運再創高峰。首任3X3籃協理事長吳同喬週三特地偕同鄭志龍、周俊三、錢薇娟等台灣籃壇傳奇，與史哲、張廖萬堅就如何推動相關賽務進行交流，吳同喬指出，台灣人普遍身材不高大，但得利於3X3的特殊賽制，非常有機會打出一片天，「協會得到FIBA及籃協完全充分授權，未來不只舉辦更多高積分賽事，更希望能在基層扎根，培養更多潛力新秀。」

鄭志龍表示，目前台灣5人制籃球已經發展完整，3X3籃球絕對是未來走出國際的重要項目，藉由協會成立、政府支持，相信能將台灣籃球推至更高層級。張廖萬堅認為，目前最大目標是增加積分，朝著世界盃甚至奧運前進，國手培訓模式需要協會去完整建立；史哲回應，競技運動全民化是總統賴清德重要的政策目標，政府未來也將全力支持3X3籃球，爭取奧運參賽資格並朝產業化發展。

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