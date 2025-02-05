TPBL》連4戰飆破30分！努利轟32分率攻城獅斬斷海神4連勝

努利。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新竹攻城獅今在主場迎戰高雄海神，新洋將努利再度上演飆分秀，繳出34分率隊以97：91中斷海神4連勝，努利來台4戰都至少繳出30分。

攻城獅過去2次交手海神還沒贏過球，今晚尋求對戰首勝，海神首節靠克雷格能裡能外輸出，蘇文儒在外線放冷箭，取得29：23領先。

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首節三分球4投0中的攻城獅次節外線終於開張，除盧冠軒在外圍有貢獻外，米克獅在此節尾聲接獲努利助攻，飆進壓哨三分彈，幫助風城軍打完上半場取得54：51些微優勢，新洋將努利前兩節進帳10分，米克獅拿下全隊最高13分，海神以摩爾斯13分最佳，克雷格進帳9分。

攻城獅易籃後沒能延續第二節尾聲的火力，第三節單節只拿15分，李啓瑋此節外線4投0中，錯失不少機會，攻城獅反倒以69：72落後進入第四節。

今天同樣發揮有限的克雷格第四節開局接連發生2次失誤，讓攻城獅取得超前，兩隊你來我往，海神靠艾德輸出緊咬比分，努利在兩隊89：89平手時連拿5分，助隊擴大差距，終場以6分差帶走勝利。

賽前以場均38.3分暫居聯盟得分王的努利今日再度繳出34分、10籃板的成績單，高國豪和米克獅都有14分進帳，蕭順議、克拉都拿下8分。

海神方面，艾德繳出全隊最高26分，另有14籃板，摩爾斯挹注22分，克雷格此役只拿下9分，本土最佳是邱子軒的10分。

克雷格。（TPBL提供）

米克獅。（TPBL提供）

邱子軒。（TPBL提供）

高國豪。（TPBL提供）

摩爾斯。（TPBL提供）

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