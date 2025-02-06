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MLB》世界大賽搶球遭終身禁賽 洋基迷坦言仍被騷擾、家人還收到屎

2025/02/06 07:03

洋基迷Austin Capobianco因為在世界大賽暴力抓住貝茲且搶他手套的球遭終身禁賽，此舉也讓他受到謾罵與騷擾。（資料照）洋基迷Austin Capobianco因為在世界大賽暴力抓住貝茲且搶他手套的球遭終身禁賽，此舉也讓他受到謾罵與騷擾。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年洋基、道奇世界大賽第四戰，洋基迷Austin Capobianco與他的朋友John P. Hansen在道奇明星野手貝茲（Mookie Betts）接殺界外球後，上演史上最暴力的球迷表現之一，而兩人也在後續被大聯盟終身禁賽，根據《The Athletic》記者Brendan Kuty採訪報導指出，Austin Capobianco受訪提到，自己因此受到許多的謾罵與騷擾。

報導提到，Austin Capobianco在事件過去後的三個多月，仍不斷收到陌生人的簡訊或者語音留言，內容不外乎是詛咒他下地獄與更難聽的話，且因為他搶球的影片被不斷播放，導致他遭到網路上的人猛烈批評，而他不只在今年被大聯盟無限期禁賽，還收到了更令人震驚的包裹。

Austin Capobianco表示，他接到了來自親哥哥的電話，有一個箱子被送往他父母的家門口，上面並沒有署名，但有些重量，由於擔心打開會有什麼問題，他們先用Google查了上面公司的名字，那是間專門寄送裝有特定物質的匿名包裹的公司。Austin Capobianco後續揭曉包裹的內容物：「那是屎。」

由於Austin Capobianco在網路上的公開資料仍與他父母的住址相連結，因此該包裹送往的不是Austin Capobianco現在的住處，而是他父母的所在，他表示，他的家庭要處理這些東西的原因都是因為他，那些不斷打來的電話，人們會還送給他包裹以及陰莖的照片。Austin Capobianco表示，他對干擾貝茲一事感到很後悔，希望這件事從來都沒有發生過。

根據報導，Austin Capobianco現在依舊希望自己能夠重返大聯盟賽場，並在某個時刻與大聯盟聯繫，看能否加快解除他的禁令，同時提到，有些季賽持有者會捐出部分賽事給慈善機構，他也願意進行社區服務。「我是個在攝影機前做了蠢事的好人。」

Austin Capobianco表示，他只希望離開公眾的視野，再次變成一個普通人：「在洋基迷眼中，我是英雄。在美國，我是惡棍。我其實不是真的很在乎。我只想要被忘記。就這樣。我想要人們忘記有關我的事情。」

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