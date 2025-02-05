東超》瞄準PLG、東超金盃 聽到百萬美元冠軍獎金盧峻翔嗨喊：Excited！

盧峻翔狂轟33分率領行猿擊敗香港東方（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕桃園領航猿「夜王」盧峻翔今天飆出在東亞超級聯賽新高33分，率隊在關鍵殊死戰以87：61痛宰香港東方，收下4強門票，而聽到東超冠軍獎金高達100萬美元（約3285萬台幣），他搞笑用英文高喊：「Excited！」

領航猿和香港東方賽前都在小組賽取得3勝2負，今天正面對決，獲勝隊伍即可取得4強門票，原本預料會是一番激戰，但領航猿在首節火力全開，單節打出32：7攻勢，奠定勝基，比賽也沒有太多懸念。

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盧峻翔今天投進5顆三分球，進帳33分，刷新他在東超最高25分紀錄，葛拉漢20分、11籃板，布朗13分。領航猿主帥卡米諾斯肯定球員的發揮，他認為，球隊在第1節開局打得很好，順利控制了比賽，而搭上近期HBL風潮，他也不忘感謝基層教練對於隊上球員過去的栽培。

盧峻翔認為，他在農曆年前狀況不太理想，即便當時登上PLG三分球王寶座，但他說：「我覺得自己不是很能勝任這個名稱，後來我在球上寫了『好好練投』，過年期間也沒有太放縱，維持好體能也好好訓練，很感謝教練在訓練完還留下來陪我練投，幫我撿球。」

對於接下來4強賽事，盧峻翔強調，到了澳門更不能鬆懈，「比賽強度更大，對手對我們也會有很多策略，得做好準備。」 盧峻翔提到，自己生涯還沒拿過任何冠軍，球隊這季非常有機會，最理想結果是包辦PLG和東亞雙冠；而有趣的是，今天聽到東超冠軍獎金高達100萬美元，他相當驚訝，還用英文高喊很興奮。

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