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NBA》去年與巫師簽9.9億約 立陶宛長人瓦倫丘納斯被交易至國王

2025/02/06 07:52

立陶宛中鋒瓦倫丘納斯。（資料照，今日美國）立陶宛中鋒瓦倫丘納斯。（資料照，今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，國王今天與巫師做出交易，國王獲得立陶宛中鋒瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas），而巫師則拿到小前鋒西索科（Sidy Cissoko）、以及兩個二輪選秀籤。

現年32歲的瓦倫丘納斯去年夏天與巫師簽一紙3年3000萬美元合約（約新台幣9.9億元），他NBA賽場打滾13年，這個賽季大多擔任巫師隊選秀榜眼、法國長人薩爾（Alexandre Sarr）的替補。

瓦倫丘納斯本季為巫師出賽49場有12場先發，平均上場時間20分鐘為生涯次低，場均交出11.5分、8.2籃板、2.2助攻的成績。瓦倫丘納斯擁有211公分的身高，也擁有投射三分外線的能力。

瓦倫丘納斯將與暴龍隊時期的隊友德羅森（DeMar DeRozan）重聚，他也將與國家隊戰友、立陶宛裔大前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）搭檔。

國王隊先前做出三方交易，把主控福克斯（De'Aaron Fox）送往馬刺，並獲得公牛一哥拉文（Zach LaVine）。

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