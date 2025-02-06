NBA》湖人交易來東契奇後想補強禁區！美媒爆向火箭詢問「水行俠」

亞當斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕湖人日前震撼送走奪冠功臣戴維斯（Anthony Davis），交易來獨行俠隊魂東契奇（Luka Doncic），據報導，湖人目前正在積極尋求補強禁區，目標看上火箭中鋒「水行俠」亞當斯（Steven Adams）。

湖人在完成東契奇交易案後，先發中鋒都是海伊斯（Jaxson Hayes），但東契奇過去在獨行俠習慣與具有籃下終結與護框能力的長人搭檔，湖人陣容明顯缺少這類型的球員，總管佩林卡（Rob Pelinka）在昨天也強調，目前市場上的中鋒選擇不多，要進行重大補強可能只能等到休季。

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《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導，消息人士透露湖人曾與火箭討論過31歲中鋒亞當斯，但雙方談判存在分歧，目前沒有跡象顯示交易接近完成。

消息人士還指出，湖人想用文森（Gabe Vincent）與克勒貝爾（Maxi Kleber）本季1100萬美元的合約來推動交易，但由於克勒貝爾在60天內只能單獨被交易，因此像本季2220萬美元合約到期的老鷹卡培拉（Clint Capela）就幾乎成為被排除的選項，大大增加湖人想補強禁區的難度。

另外阿米克在報導中也提到，湖人也對拓荒者的27歲中鋒威廉斯（Robert Williams）感興趣。但也分析儘管湖人可能還有更多目標，但目前看來應該會先尋求較便宜的選項以當短期解答，並在休季重新檢視禁區的問題。

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