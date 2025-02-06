NBA》「士官長」巴特勒賣我風波 勇士嘴綠給警訊：恐無球隊要...

J.巴特勒。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）近期因高喊「賣我」遭熱火無限期禁賽，勇士「嘴綠」D.格林（Draymond Green）近期在自己的播客節目中直言，J.巴特勒的行為會減少其他球隊網羅的意願。

J.巴特勒高喊「賣我」後與球團高層鬧翻，熱火隊本季曾以對球隊做出有害行為，以及錯過球隊班機為由，對J.巴特勒分別禁賽7場和2場。如今J.巴特勒缺席球隊訓練，讓熱火祭出無限期禁賽。

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「我是一名籃球迷，所以經常用球迷的角度來看許多事情。」D.格林在自己的播客節目中評論J.巴特勒的賣我風波、只想去太陽隊並簽長約一事，「這次特別不同，當我看到這件事，我心想『Jimmy必須要非常小心』，因為你不斷減少願意網羅你的球隊。」

「某些時候，熱火總裁萊利（Pat Riley）可能會說，『我要把你送到多倫多（暴龍）』或是其他類似的話，所以當我看到那事，我心想，『Jimmy真的要特別小心』...這可能會變得相當棘手，你最終可能沒有市場。」

熱火總裁萊利（Pat Riley）去年沒有提供延長合約給J.巴特勒後，讓雙方關係不佳。J.巴特勒本季薪水為4900萬美元，擁有下賽季5200萬美元的選擇權。外傳J.巴特勒想爭取一份2年最多1.13億美元的合約。

D.格林。（資料照，美聯社）

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