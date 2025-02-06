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MLB》洋基網羅前首輪內野與大物右投！剛加入2週的新同學遭DFA

2025/02/06 08:57

洋基從讓渡名單中撿走27歲內野手休梅克與25歲右投手懷特。（資料照）洋基從讓渡名單中撿走27歲內野手休梅克與25歲右投手懷特。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天持續在讓渡名單中撿人，接連網羅27歲內野手休梅克（Braden Shewmake）與25歲右投手懷特（Owen White），並將29歲右投手威南斯（Allan Winans）給指定讓渡（DFA）。

休梅克在2019年選秀會以首輪第21順位被勇士相中，並在透過2023年迎來大聯盟初登場，季後透過交易來到白襪。但休梅克近2個賽季在大聯盟表現相當低迷，累積31場出賽、71個打席，打擊三圍僅.118/.127/.191，攻擊指數0.318，敲出1轟、4分打點，並在今年1月遭DFA。

此外，休梅克生涯在3A的成績也不佳，累積866打席，打擊三圍.240/.299/.395。不過儘管休梅克打擊不強，但被認為守備穩健，主守游擊的他也有二、三壘的守備經驗。《MLBTR》分析，洋基網羅休梅克，目的僅是增加內野深度，而他還擁有小聯盟下放權，就算再度被DFA，很可能續留3A。

懷特與休梅克相似，都是一度備受期待的潛力好手，在2018年選秀會第二輪第55順位被遊騎兵選中的他，還曾是大聯盟官網2023年排名第66名的百大新秀，但他近年表現不如預期，去年大部分待在3A，投99局，防禦率5.64；生涯在大聯盟僅投7局，卻痛失13分。

權威媒體《棒球美國》今年球探報告指出，懷特的整體球威與選秀時期相比已有所下降，但他在去年球季中段改變滑球握法，使其更加犀利。《MLBTR》認為，洋基或許就是看中這點；另外，懷特也還有小聯盟下放權，因此洋基可以放心賭一把。

至於遭到DFA的威南斯，2023年才在勇士迎來大聯盟初登板，不過生涯在大聯盟防禦率高達7.20。洋基大約2週前才從讓渡名單撿走他，如今再度將他DFA，由於他也還有小聯盟下放權，其他球隊可能會考慮接手，做為先發輪值深度補強。

威南斯遭到DFA。（資料照）威南斯遭到DFA。（資料照）

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