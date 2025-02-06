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MLB》金手套外野巴德 以「1+1」的2.07億保障約轉戰雙城

2025/02/06 08:52

巴德。（資料照，法新社）巴德。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網報導，雙城以1年合約網羅金手套外野手巴德（Harrison Bader）。巴德這份1年約是625萬美元的保障合約（約新台幣2.07億元），外加2026年的共同選擇權，外帶200萬美元的激勵獎金。

現年30歲的巴德是2021年國聯外野金手套得主，上季以1年1050萬美元的合約轉戰大都會，巴德整季出賽143場是生涯單季新高，交出12轟、51分打點，打擊率0.236，整體攻擊指數為0.657，另跑出17次盜壘成功。

巴德生涯主要鎮守中外野防區，也能擔任角落外野手，他的防守能力能增加雙城隊的外野深度，也可以讓經常飽受傷勢所苦的雙城主將「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）有休息空間。

巴德生涯在大聯盟8個賽季，效力過紅雀、洋基、紅人、大都會，生涯累積71轟、268分打點、94盜，平均打擊率2成42。

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