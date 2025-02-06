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MLB》2度助隊闖進世界大賽 「貓王」安祖斯將進入遊騎兵名人堂

2025/02/06 08:52

「貓王」安祖斯。（資料照，美聯社）「貓王」安祖斯。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵球團今日宣布，曾幫助球隊2度打進世界大賽的明星游擊手「貓王」安祖斯（Elvis Andrus），將在今年夏天進入遊騎兵名人堂。

安祖斯是遊騎兵名人堂自2003年設立以來，第27位獲得此殊榮的球星，球團將在美國時間6月28日迎戰水手的比賽前舉辦儀式。

15年的職棒生涯中，安祖斯就有12年是在遊騎兵度過，2009年迎來個人第1個大聯盟賽季，就出賽多達145場，打擊率來到.267，在美聯新人王的票選排名第2，輸給當時在運動家出賽68場，就繳出26次救援成功、防禦率1.84的終結者貝利（Andrew Bailey）。

「貓王」在遊騎兵時期是球團相當倚賴的游擊手，生涯在游擊防區先發1605場比賽，是隊史在單一守位先發最多場次的球員，並曾在2010年與2011兩年幫助球隊前進世界大賽，但最後分別敗給巨人與紅雀。生涯在遊騎兵繳出.274/.330/.372的打擊三圍，305次盜壘成功為隊史盜壘王，1652場的出賽也是球隊歷史次高，僅次於楊恩（Michael Young）的1823場。

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