MLB》2度助隊闖進世界大賽 「貓王」安祖斯將進入遊騎兵名人堂

「貓王」安祖斯。(資料照,美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕遊騎兵球團今日宣布,曾幫助球隊2度打進世界大賽的明星游擊手「貓王」安祖斯(Elvis Andrus),將在今年夏天進入遊騎兵名人堂。

安祖斯是遊騎兵名人堂自2003年設立以來,第27位獲得此殊榮的球星,球團將在美國時間6月28日迎戰水手的比賽前舉辦儀式。

請繼續往下閱讀...

15年的職棒生涯中,安祖斯就有12年是在遊騎兵度過,2009年迎來個人第1個大聯盟賽季,就出賽多達145場,打擊率來到.267,在美聯新人王的票選排名第2,輸給當時在運動家出賽68場,就繳出26次救援成功、防禦率1.84的終結者貝利(Andrew Bailey)。

「貓王」在遊騎兵時期是球團相當倚賴的游擊手,生涯在游擊防區先發1605場比賽,是隊史在單一守位先發最多場次的球員,並曾在2010年與2011兩年幫助球隊前進世界大賽,但最後分別敗給巨人與紅雀。生涯在遊騎兵繳出.274/.330/.372的打擊三圍,305次盜壘成功為隊史盜壘王,1652場的出賽也是球隊歷史次高,僅次於楊恩(Michael Young)的1823場。

Introducing the 27th member of the Texas Rangers Hall of Fame: Elvis Andrus pic.twitter.com/Qo3oVp1WQV