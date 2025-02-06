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NBA》勇士大交易換來「士官長」巴特勒 雙方還簽2年40億新約

2025/02/06 09:47

J.巴特勒。（資料照，美聯社）J.巴特勒。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA交易大限在即，勇士今天做出重大的5隊交易案，換來「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，J.巴特勒同意與勇士簽2年1.21億美元的延長合約（約新台幣40億）。

勇士這筆5隊交易案，金州大軍獲得J.巴特勒，熱火拿到威金斯（Andrew Wiggins）、塔克（PJ Tucker）、受保護的首輪籤。活塞獲得沃特斯（Lindy Waters III）、理查森（Josh Richardson）。爵士拿到施洛德（Dennis Schroder），暴龍獲得安德森（Kyle Anderson）。

查拉尼亞指出，J.巴特勒同意與勇士簽2年1.21億美元的延長合約，這份合約將至2026-27年賽季。J.巴特勒拒絕2025-26年的球員選擇權，選擇簽這份1.21億美元新約。

J.巴特勒近期高喊「賣我」後與球團高層鬧翻，熱火隊本季曾以對球隊做出有害行為，以及錯過球隊班機為由，對J.巴特勒分別禁賽7場和2場。如今J.巴特勒缺席球隊訓練，讓熱火祭出無限期禁賽。

如今J.巴特勒轉戰勇士，將攜手柯瑞（Stephen Curry）。J.巴特勒本季出賽25場，平均交出17分、5.2籃板、4.8次助攻、場均1.1次抄截，整體投籃命中率為54％，三分球命中率為36.1％。

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