NBA》勇士大交易換來「士官長」巴特勒 雙方還簽2年40億新約

J.巴特勒。(資料照,美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕NBA交易大限在即,勇士今天做出重大的5隊交易案,換來「士官長」J.巴特勒(Jimmy Butler)。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導,J.巴特勒同意與勇士簽2年1.21億美元的延長合約(約新台幣40億)。

勇士這筆5隊交易案,金州大軍獲得J.巴特勒,熱火拿到威金斯(Andrew Wiggins)、塔克(PJ Tucker)、受保護的首輪籤。活塞獲得沃特斯(Lindy Waters III)、理查森(Josh Richardson)。爵士拿到施洛德(Dennis Schroder),暴龍獲得安德森(Kyle Anderson)。

請繼續往下閱讀...

查拉尼亞指出,J.巴特勒同意與勇士簽2年1.21億美元的延長合約,這份合約將至2026-27年賽季。J.巴特勒拒絕2025-26年的球員選擇權,選擇簽這份1.21億美元新約。

J.巴特勒近期高喊「賣我」後與球團高層鬧翻,熱火隊本季曾以對球隊做出有害行為,以及錯過球隊班機為由,對J.巴特勒分別禁賽7場和2場。如今J.巴特勒缺席球隊訓練,讓熱火祭出無限期禁賽。

如今J.巴特勒轉戰勇士,將攜手柯瑞(Stephen Curry)。J.巴特勒本季出賽25場,平均交出17分、5.2籃板、4.8次助攻、場均1.1次抄截,整體投籃命中率為54%,三分球命中率為36.1%。

New Golden State Warriors star Jimmy Butler has agreed to a new two-year, $121 million extension with the franchise through 2026-27, sources tell me and @WindhorstESPN. Butler is declining his 2025-26 player option for this new $121M deal.