NBA》5隊大交易！「士官長」巴特勒降臨勇士 威金斯前進熱火

巴特勒被交易至勇士。（取自ESPN X）

上稿時間：2025/02/06 09：26

更新時間：2025/02/06 09：38

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〔體育中心/綜合報導〕NBA交易大限前沒有極限！「士官長」終於找到下家，根據報導，熱火將35歲明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）送往勇士，換來威金斯（Andrew Wiggins）；另外，這筆交易牽涉5隊，包含施洛德（Dennis Schroder）等人都將離開灣區。

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）最先爆料，熱火送出巴特勒，向勇士換來威金斯、施洛德、安德森（Kyle Anderson）與一枚受保護的首輪籤。

隨後查拉尼亞更新消息，這是一筆牽涉5隊的交易案，NBA資深記者史坦（Marc Stein）整理出，在此交易案中，勇士得到巴特勒，熱火得到威金斯與塔克（PJ Tucker），爵士得到施洛德，暴龍得到安德森，活塞得到沃特斯（Lindy Waters III）與理查森（Josh Richardson）。

巴特勒近期近期因高喊「賣我」遭熱火無限期禁賽，日前《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）更指出，巴特勒不願意被交易至勇士，就算去了也不會續約。如今仍來到勇士，將與柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）等人聯手。

值得一提的是，勇士在過去一週積極追求杜蘭特（Kevin Durant），不過據爆料杜蘭特不想回勇士，而勇士也隨即將目標轉向巴特勒。現年35歲的巴特勒本季出賽25場，平均有17分、5.2籃板、4.8次助攻，整體投籃命中率為54％，三分球命中率為36.1％。

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