MLB》洋基春訓邀請名單有4名潛力大物 包含年僅19歲的隆巴德

隆巴德。（取自洋基社群媒體X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基今天公布非大聯盟40人名單的春訓邀請名單有26人，包含4名潛力大物，其中就有年僅19歲的洋基大物隆巴德（George Lombard Jr.）。

洋基隊今年大聯盟春訓營的選手共有65人，包含26位非大聯盟40人名單的選手，其中有4名潛力大物，包含洋基農場第二號大物內野手瓊斯（Spencer Jones）、第三號大物內野手隆巴德、第四號大物內野手阿里亞斯（Roderick Arias），以及農場第六號大物右投漢普頓（Chase Hampton）。

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瓊斯是洋基隊在2022年美職選秀會首輪第25順位選進的大物，這是他繼去年之後，連兩年參加大聯盟春訓。瓊斯上季在小聯盟2A出賽122場，交出17轟、78分打點，打擊率2成59、整體攻擊指數（OPS）0.788的成績。

年僅19歲的隆巴德、20歲的阿里亞斯，都將是第一次參加大聯盟春訓。隆巴德是前大聯盟外野手G.隆巴德（George Lombard）之子，兩年美職生涯最高到高階1A，上季他在1A、高階1A合計共出賽110場，有5轟、45分打點，打擊率2成31的成績；而阿里亞斯去年都待在1A，整季出賽124場，有13轟、74分打點，打擊率2成33的成績。

阿里亞斯是洋基農場頭號大物投手，這位23歲好手去年受到傷勢影響，上季待過新人聯盟、1A、2A，整季只出賽7場，防禦率2.41，共投18.2局。

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