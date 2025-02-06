晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基春訓邀請名單有4名潛力大物 包含年僅19歲的隆巴德

2025/02/06 10:28

隆巴德。（取自洋基社群媒體X）隆巴德。（取自洋基社群媒體X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基今天公布非大聯盟40人名單的春訓邀請名單有26人，包含4名潛力大物，其中就有年僅19歲的洋基大物隆巴德（George Lombard Jr.）。

洋基隊今年大聯盟春訓營的選手共有65人，包含26位非大聯盟40人名單的選手，其中有4名潛力大物，包含洋基農場第二號大物內野手瓊斯（Spencer Jones）、第三號大物內野手隆巴德、第四號大物內野手阿里亞斯（Roderick Arias），以及農場第六號大物右投漢普頓（Chase Hampton）。

瓊斯是洋基隊在2022年美職選秀會首輪第25順位選進的大物，這是他繼去年之後，連兩年參加大聯盟春訓。瓊斯上季在小聯盟2A出賽122場，交出17轟、78分打點，打擊率2成59、整體攻擊指數（OPS）0.788的成績。

年僅19歲的隆巴德、20歲的阿里亞斯，都將是第一次參加大聯盟春訓。隆巴德是前大聯盟外野手G.隆巴德（George Lombard）之子，兩年美職生涯最高到高階1A，上季他在1A、高階1A合計共出賽110場，有5轟、45分打點，打擊率2成31的成績；而阿里亞斯去年都待在1A，整季出賽124場，有13轟、74分打點，打擊率2成33的成績。

阿里亞斯是洋基農場頭號大物投手，這位23歲好手去年受到傷勢影響，上季待過新人聯盟、1A、2A，整季只出賽7場，防禦率2.41，共投18.2局。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中