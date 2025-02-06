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MLB》擁有破百英哩火球的代課老師！前洋基、大都會右投加盟道奇

2025/02/06 10:18

瑞丁。（資料照）瑞丁。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾在2021年初登大聯盟技驚四座的火球男瑞丁（Stephen Ridings），近日透過美國獨立聯盟高點搖椅隊（High Point Rockers）官方宣布，以小聯盟合約加入道奇。

現年29歲的瑞丁生涯從小熊小聯盟體系發跡，2019年轉戰皇家，最高層級只有到1A，隔年受到疫情影響，開季無限期延後，也逼得瑞丁只好去找一份代課老師的工作維持生計，期間也遭到皇家釋出。

後來瑞丁被洋基給簽下，2021年完成他的大聯盟初登板，有著破100英哩火球的他，在去年有著5場出賽，主投5局送出7次三振、2次保送，防禦率1.80，拿下1次中繼成功。不過瑞丁隔年球季飽受傷病困擾，未在大聯盟出賽，小聯盟也只投了2場比賽，並在該年11月被大都會撿走。

瑞丁在2023年再度遭遇傷病侵襲，只在小聯盟投10場，防禦率6.75，之後就遭到大都會移出40名單並釋出。2024年7月，瑞丁與大西洋聯盟的高點搖椅隊簽約，出賽9場有7場先發，防禦率3.06，32.1局送出41次三振。

《Newsday》記者希利（Tim Healey）日前報導，瑞丁將以小聯盟合約加盟道奇；高點搖椅隊官方X帳號近日也宣布此消息，瑞丁也成為隊史第40位與大聯盟或國外球隊簽約的選手。

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