晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》轉戰馬刺首秀就寫紀錄！福克斯聯手溫班亞瑪力退老鷹

2025/02/06 10:51

馬刺福克斯。（美聯社）馬刺福克斯。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕馬刺今踢館亞特蘭大，在福克斯（De'Aaron Fox）與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）都繳24分領軍下，以126：125擋住老鷹下半場的反撲，終止近期2連敗。

國王主控福克斯日前在三方交易中來到馬刺，與「斑馬」溫班亞瑪能擦出什麼樣的火花受到外界期待，福克斯上半場就繳出全隊最高18分，幫助馬刺取得72：54的領先。

易籃後，老鷹展開反撲，奧康古（Onyeka Okongwu）第三節獨攬13分，外加杭特（De'Andre Hunter）3記三分球，在第四節開始前追到只剩6分差，末節兩隊持續你來我往，溫班亞瑪最後30秒暴扣幫助馬刺取得125：123領先，但隨後T.楊恩（Trae Young）也以跳投得手還以顏色，接下來溫班亞瑪2罰1中，T.楊恩執行最後一擊落空，馬刺終場就以1分差驚險帶走勝利。

溫班亞瑪繳出24分、12籃板，福克斯挹注24分、13助攻、5籃板、3抄截，前鋒瓦賽爾（Devin Vassell）也有20分進帳。福克斯成為隊史第一位在球隊首秀就繳出至少20分、10助攻的球員，13次助攻也是隊史初登場新猷。

老鷹方面，T.楊恩砍全場最高32分，奧康古挹注30分、12籃板。

溫班亞瑪（右）。（美聯社）溫班亞瑪（右）。（美聯社）

T.楊恩。（美聯社）T.楊恩。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中