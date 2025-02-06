NBA》轉戰馬刺首秀就寫紀錄！福克斯聯手溫班亞瑪力退老鷹

馬刺福克斯。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕馬刺今踢館亞特蘭大，在福克斯（De'Aaron Fox）與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）都繳24分領軍下，以126：125擋住老鷹下半場的反撲，終止近期2連敗。

國王主控福克斯日前在三方交易中來到馬刺，與「斑馬」溫班亞瑪能擦出什麼樣的火花受到外界期待，福克斯上半場就繳出全隊最高18分，幫助馬刺取得72：54的領先。

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易籃後，老鷹展開反撲，奧康古（Onyeka Okongwu）第三節獨攬13分，外加杭特（De'Andre Hunter）3記三分球，在第四節開始前追到只剩6分差，末節兩隊持續你來我往，溫班亞瑪最後30秒暴扣幫助馬刺取得125：123領先，但隨後T.楊恩（Trae Young）也以跳投得手還以顏色，接下來溫班亞瑪2罰1中，T.楊恩執行最後一擊落空，馬刺終場就以1分差驚險帶走勝利。

溫班亞瑪繳出24分、12籃板，福克斯挹注24分、13助攻、5籃板、3抄截，前鋒瓦賽爾（Devin Vassell）也有20分進帳。福克斯成為隊史第一位在球隊首秀就繳出至少20分、10助攻的球員，13次助攻也是隊史初登場新猷。

老鷹方面，T.楊恩砍全場最高32分，奧康古挹注30分、12籃板。

溫班亞瑪（右）。（美聯社）

T.楊恩。（美聯社）

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