MLB》沒有長約！生涯226轟重砲阿隆索 2年17億約重返大都會

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑(Jeff Passan)報導,30歲明星一壘手「北極熊」阿隆索(Pete Alonso)以2年5400萬美元的保障合約(約新台幣17.8億元),重返紐約大都會。

帕桑今在社群媒體X上指出,阿隆索的2年合約中,首年薪水為3000萬美元,並包含第一年後的跳脫權利。《紐約郵報》資深記者海曼(Jon Heyman)在X上指出,阿隆索這份合約中,有1000萬美元為簽約金。

阿隆索生涯在大聯盟6個賽季都效力大都會,上季出賽162場,交出34轟、88分打點,打擊率2成40,整體攻擊指數(OPS)為0.788。

阿隆索曾在2019年菜鳥賽季奪國聯全壘打王、新人王,2022年奪國聯打點王,生涯為大都會貢獻226轟。

大都會去年在季後賽國聯外卡第3戰殊死戰面對釀酒人,阿隆索在9局上擊出逆轉三分砲,幫助球隊挺進分區系列賽。大都會上季殺進國聯冠軍賽,最後敗給道奇。

大都會季後以15年7.65億美元大約網羅明星強打索托(Juan Soto),如今再找回阿隆索,將與林多(Francisco Lindor)聯手組強力打線。

