MLB》沒有長約！生涯226轟重砲阿隆索 2年17億約重返大都會

阿隆索。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，30歲明星一壘手「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）以2年5400萬美元的保障合約（約新台幣17.8億元），重返紐約大都會。

帕桑今在社群媒體X上指出，阿隆索的2年合約中，首年薪水為3000萬美元，並包含第一年後的跳脫權利。《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）在X上指出，阿隆索這份合約中，有1000萬美元為簽約金。

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阿隆索生涯在大聯盟6個賽季都效力大都會，上季出賽162場，交出34轟、88分打點，打擊率2成40，整體攻擊指數（OPS）為0.788。

阿隆索曾在2019年菜鳥賽季奪國聯全壘打王、新人王，2022年奪國聯打點王，生涯為大都會貢獻226轟。

大都會去年在季後賽國聯外卡第3戰殊死戰面對釀酒人，阿隆索在9局上擊出逆轉三分砲，幫助球隊挺進分區系列賽。大都會上季殺進國聯冠軍賽，最後敗給道奇。

大都會季後以15年7.65億美元大約網羅明星強打索托（Juan Soto），如今再找回阿隆索，將與林多（Francisco Lindor）聯手組強力打線。

Pete Alonso's deal with the New York Mets, which is pending physical, is for two years and includes an opt-out after the first season. He'll make $30 million this year. — Jeff Passan （@JeffPassan） February 6, 2025

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