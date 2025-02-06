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棒球》林昱珉曾遇詐騙？出席警案例分享記者會宣示打詐

2025/02/06 11:54

世界棒球12強賽金牌投手林昱珉今天受邀出席台東縣政府今舉辦的「投打對決、三振詐騙」防詐記者會，則以自耳影響力，傳播反詐意識。（記者黃明堂攝）世界棒球12強賽金牌投手林昱珉今天受邀出席台東縣政府今舉辦的「投打對決、三振詐騙」防詐記者會，則以自耳影響力，傳播反詐意識。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕為響應強化全民防詐意識，世界棒球12強賽金牌投手林昱珉今天受邀出席台東縣政府今舉辦的「投打對決、三振詐騙」防詐記者會，分享詐騙案例，不過，雖然他及重要親友都沒有受害經歷，但他也提醒親友及大眾保持警覺。

台東縣政府今舉辦的「投打對決、三振詐騙」防詐記者會，預告邀請林昱珉分享詐騙案例，媒體以為林昱珉也曾挨詐，高度關注，不過，他說重要親友並無詐騙受害者，但他經常在新聞上看到詐騙集團以「高薪、輕鬆」等話術，誘騙求職者至海外工作，抵達後卻遭受威脅並被迫淪為豬仔，從事詐騙行為，最後還可能被販賣器官。這些受害者只是想要賺錢，卻回不了家。

他說，高薪海外求職，及假投資是當前最容易發生的詐騙手法，大家都喜歡賺錢，而且喜歡賺快錢，因此心理容易動搖，很幸運地，他的重要親友都沒有成為詐騙受害者，但他一再提醒爸及家人不要相信假訊息，不明網址不要點進去，避免被獲取個資及把柄，被進一步詐騙。也請大家常看165打詐訊息，共同減少詐騙案例。

警察局長蔡燕明說明，台東縣去（113）年共發生809件詐騙案件，其中「假投資」詐騙占比近3成，財損金額也以此類型最高；然而，相較於本島其他縣市，台東縣的受理案件數及財損金額均為最低。今年1月詐騙案件數達84件，其中「假投資」詐騙22件，占比26.19%；該月詐騙財損總額達9,493萬餘元，其中「假投資」詐騙占6,892萬餘元，佔比高達72.6%。警方將持續加強打詐與宣導，並希望透過林昱珉的影響力，提升民眾對詐騙手法的辨識能力，減少受害機率。

世界棒球12強賽金牌投手林昱珉（前排右3）今天受邀出席台東縣政府今舉辦的「投打對決、三振詐騙」防詐記者會，提醒大家提高警覺。（記者黃明堂攝）世界棒球12強賽金牌投手林昱珉（前排右3）今天受邀出席台東縣政府今舉辦的「投打對決、三振詐騙」防詐記者會，提醒大家提高警覺。（記者黃明堂攝）

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