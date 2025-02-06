NBA》葛蘭德31英尺超狂絕殺！助騎士擊退活塞奪近6場第5勝

葛蘭德本場靠著超狂絕殺，幫助騎士擊敗活塞。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客活塞主場的騎士，在比賽最後靠著葛蘭德（Darius Garland）的超狂絕殺，助隊以118：115拿下勝利，收下近6場比賽的第5勝。

騎士上半場靠著莫布里（Evan Mobley）10投7中，包括3記三分球外加罰球3投皆進攻下20分，幫助球隊取得9分領先，不過來到下半場，坎寧安（Cade Cunningham）在最後兩節爆砍30分，並在比賽剩下最後5秒時靠著3罰全進，幫助活塞追平比數。

請繼續往下閱讀...

不過今日幾乎領先全場的騎士不想夜長夢多，最後一波球權由葛蘭德在離籃框31英尺的距離大秀絕殺「Logo Shot」，幫助騎士仍收下最終的勝利。

騎士莫布里今天攻下30分為全隊最多，並外帶4次的阻攻，上演絕殺的葛蘭德則是挹注25分；活塞部分，下半場火力全開的坎寧安本場砍下38分全場最高，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）緊隨其後也有20分入袋。

DARIUS GARLAND GAME-WINNER FROM THE LOGO pic.twitter.com/a5JkS8W3by — NBA on ESPN （@ESPNNBA） February 6, 2025

坎寧安下半場爆砍30分，本場比賽共進帳38分。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法