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日職》最快曾丟到161公里 前費城人火球男馬提傳將轉戰中日龍

2025/02/06 13:12

馬提。（資料照，法新社）馬提。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中日龍休賽季失去古巴終結者R.馬丁尼茲（Raidel Martinez），根據日媒《中日體育》報導，中日龍網羅前費城人30歲火球男馬提（Yunior Marte），背號將是52號，視為球隊終結者人選之一。

根據古巴記者羅梅洛（Francys Romero）在社群媒體X上指出，中日龍開給馬提的合約是2025年賽季125萬美元薪水（約新台幣4138萬元）、外帶20萬美元激勵獎金。

來自多明尼加的馬提，身高為188公分，他在2022年舊金山巨人時期首度登上大聯盟舞台，2023年賽季轉戰費城費城人，馬提去年出賽23場，防禦率6.92，有2次中繼成功，共投26局被敲34安包含5轟，賞23次三振、丟15次保送，被打擊率為0.306，每局被上壘率為1.88。

馬提去年季後成為自由球員後，以小聯盟約加盟西雅圖水手。如今馬提將遠渡日本加盟中日龍隊。馬提在大聯盟合計3個賽季，共出賽102場，累積2勝2敗，平均防禦率5.64。

根據數據網站《BaseballSavant》指出，馬提曾在2023年最快丟到100.2英里（約161.2公里），主要有滑球、四縫線、伸卡球、指叉球等球種，其中滑球使用比率為41.7％，伸卡球則是35.3％。其中，馬提上季的伸卡球最快丟到98.7英里，均速為96.2英里。

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