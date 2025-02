日職》最快曾丟到161公里 前費城人火球男馬提傳將轉戰中日龍

馬提。(資料照,法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕中日龍休賽季失去古巴終結者R.馬丁尼茲(Raidel Martinez),根據日媒《中日體育》報導,中日龍網羅前費城人30歲火球男馬提(Yunior Marte),背號將是52號,視為球隊終結者人選之一。

根據古巴記者羅梅洛(Francys Romero)在社群媒體X上指出,中日龍開給馬提的合約是2025年賽季125萬美元薪水(約新台幣4138萬元)、外帶20萬美元激勵獎金。

來自多明尼加的馬提,身高為188公分,他在2022年舊金山巨人時期首度登上大聯盟舞台,2023年賽季轉戰費城費城人,馬提去年出賽23場,防禦率6.92,有2次中繼成功,共投26局被敲34安包含5轟,賞23次三振、丟15次保送,被打擊率為0.306,每局被上壘率為1.88。

馬提去年季後成為自由球員後,以小聯盟約加盟西雅圖水手。如今馬提將遠渡日本加盟中日龍隊。馬提在大聯盟合計3個賽季,共出賽102場,累積2勝2敗,平均防禦率5.64。

根據數據網站《BaseballSavant》指出,馬提曾在2023年最快丟到100.2英里(約161.2公里),主要有滑球、四縫線、伸卡球、指叉球等球種,其中滑球使用比率為41.7%,伸卡球則是35.3%。其中,馬提上季的伸卡球最快丟到98.7英里,均速為96.2英里。

