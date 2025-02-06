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棒球》韓國樂天巨人來亞太棒球村春訓 教頭感謝台灣用心對待

2025/02/06 12:01

韓國職棒樂天巨人隊來亞太國際棒球訓練中心進行春訓，並與台南在地的三級球隊舉辦交流。（圖由南市體育局提供）韓國職棒樂天巨人隊來亞太國際棒球訓練中心進行春訓，並與台南在地的三級球隊舉辦交流。（圖由南市體育局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕韓國職棒樂天巨人隊（Lotte Giants）今年1月25日至3月6日在「台南亞太國際棒球訓練中心」（亞太棒球村）展開春訓活動，這是繼2019年在高雄春訓後，樂天巨人睽違多年再度來台。樂天巨人總教練金泰亨表示，十分滿意亞太亞太國際棒球訓練中心所提供的訓練環境，也十分感謝台灣的用心對待。

南市體育局表示，樂天巨人在台訓練期間，非常熱心，主動提出願意指導台南三級棒球隊，也規劃於2/4、2/8、2/24、2/28，與台南在地的三級球隊舉辦4場交流，樂天巨人是韓國著名的職棒隊伍，有彪炳的戰績，球團從教練到球員都擁有極高的棒球水平。本月4日，台南南英商工、台南海事與白河商工3校的棒球隊與樂天巨人隊展開交流，球員都非常興奮。

市長黃偉哲表示，亞太國際棒球訓練中心已在國際間打出知名度，吸引不少國外球隊詢問，而這是首次與韓職合作春訓，緊接著2月要迎接韓職NC恐龍隊（NC Dinos）到亞太春訓，並與我國6個職棒球隊舉辦交流賽。南市歡迎所有前來亞太國際棒球訓練中心的國際球員，在訓練、比賽之餘也能順道體驗台南的在文化及美食，台南也會用心款待每一位球員。

體育局指出，樂天巨人至台南春訓為期41天，成員包括一、二軍選手與教練及工作人員，共約120人。世界棒球經典賽資格賽，即將在2月底登場，樂天巨人隊也將於2/12、2/13與台灣隊進行2025台韓國際交流賽。

樂天巨人總教練金泰亨表示，1月下旬到台南亞太國際棒球訓練中心進行春訓，十分滿意亞太亞太國際棒球訓練中心所提供的訓練環境，對於來台進行春訓還有與台灣隊的交流機會，他十分感謝台灣的用心對待。

韓國職棒樂天巨人隊來台春訓，並指導台南南英商工等學校棒球隊，球員都十分珍惜這次機會。 （圖由南市體育局提供）韓國職棒樂天巨人隊來台春訓，並指導台南南英商工等學校棒球隊，球員都十分珍惜這次機會。 （圖由南市體育局提供）

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