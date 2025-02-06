晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》兄弟簽大聯盟級洋投！ 罕見命名「黃博多」

2025/02/06 15:01

兄弟確定與大聯盟級洋投黃博多（Humberto Castellanos）完成簽約。（中信兄弟提供）兄弟確定與大聯盟級洋投黃博多（Humberto Castellanos）完成簽約。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟球團今日正式公告，在與去年奪冠功臣洋投德保拉（José De Paula）、克迪（Kirk McCarty）以及猛登（Daniel Mengden）完成續約後，今日也確定與大聯盟級洋投黃博多（Humberto Castellanos）完成簽約，新球季黃博多將披上黃衫37號成為猛象軍團備戰新球季的第四位洋投。

現年26歲的黃博多（Humberto Castellanos），是墨西哥裔大聯盟級年輕右側投，2015年加入休士頓太空人隊體系，並於2020年升上大聯盟，2021年轉戰亞利桑那響尾蛇隊後，也相繼完成許多個人大聯盟生涯紀錄。黃博多於2022年完成手肘韌帶手術後，去年大多時間也在大聯盟與3A之間來回，今天正式與中信兄弟完成簽約後，也正式展開個人的亞洲職棒之旅。

中信兄弟在2024年球季結束後，先後與去年幫助團隊奪下隊史第10座總冠軍的洋投德保拉、克迪以及猛登完成續約，期待球隊能夠再次藉助3位洋投穩定地好表現與成功經驗，新球季與團隊拚下二連霸。在今天球團正式與黃博多完成合約後，4位洋投也預計於近日向球隊報到，展開春訓為接下來的賽事做準備。

中信兄弟劉志威領隊表示，「期待在黃博多加入團隊後，能夠提升內部良性競爭，朝二連霸的目標做努力。中信兄弟在洋將補強規劃上持續進化，全力備戰新球季的同時，也會不間斷地尋覓符合隊形需求的洋將加入，目前都仍在討論中，若有近一步的好消息會再向大家公告。」

黃博多。（資料照）黃博多。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中