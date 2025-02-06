NBA》比賽中途在板凳席消失！鵜鶘將明星前鋒英葛蘭交易至暴龍

鵜鶘將英葛蘭交易至暴龍。（取自ESPN X）

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，鵜鶘將明星前鋒英葛蘭（Brandon Ingram）送往暴龍，換來布朗（Bruce Brown）等人與2枚選秀籤。

NBA資深記者海恩斯（Chris Haynes）今最先爆料，鵜鶘為準備將英葛蘭交易至暴龍，兩隊展開進一步討論，隨後也透露布朗將成為包裹之一；接著查拉尼亞揭露完整交易包裹，鵜鶘送出英葛蘭，向暴龍換來後衛布朗、中鋒歐利尼克（Kelly Olynyk）、1枚首輪選秀籤與1枚次輪選秀籤。

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鵜鶘今天與金塊的比賽，英葛蘭並未出賽，而是與隊友坐在板凳席；然而根據《The Athleitcs》記者吉洛里（Will Guillory）指出，上半場還與隊友坐在場邊的英葛蘭，到了下半場就不見仍影。最終鵜鶘以119：144慘敗，幾乎同時也確定英葛蘭將前往暴龍。

日前就曾傳出，鵜鶘管理層在季中交易截止日前的目標，就是把英葛蘭給交易出去。今年為英葛蘭合約最後一年，球隊原本想在休賽季提前續約，不過未能成功。英葛蘭目前因傷休戰中，12月8日扭傷左腳踝以後就沒有出賽紀錄，本季至今打了18場，繳出22.2分5.6籃板5.2助攻的全面數據。

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