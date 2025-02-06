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NBA》不夠振奮？柯瑞飆32分做白工 勇士交易來巴特勒後卻輸球

2025/02/06 12:55

柯瑞。（美聯社）柯瑞。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天剛完成震撼交易，卻在作客爵士的比賽打得相當艱辛，即便一哥柯瑞（Stephen Curry）末節甦醒飆出32分，最後關頭卻失誤連連，最終勇士慘遭對手逆轉，以128：131落敗。

勇士稍早在一筆大型交易中獲得「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），但也送出包含威金斯（Andrew Wiggins）、施洛德（Dennis Schroder）等人，交易後球隊馬上在爵士主場出賽。

勇士似乎受到交易影響尚未進入狀況，開賽命中率不理想，直到首節尾聲，羅伊（Jackson Rowe）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）接力得分，才慢慢追上。次節勇士順利超車，上半場波傑姆斯基拿下17分、柯瑞進帳12分，兩節打完暫時以58：56領先。

爵士在第3節一度討回領先，但末節射手希爾德（Buddy Hield）挺身而出連續命中三分球，勇士再次超車，一度取雙位數領先。不過，最後關頭竟失誤連連，柯林斯（John Collins）灌籃帶起爵士氣勢，克拉克森（Jordan Clarkson）三分球、克里爾（Isaiah Collier）得分補刀，助隊追到3分落後，比賽再度出現懸念。

眼看對手有機會翻盤，柯瑞挺身而出，連拿4分助隊穩住腳步，但凱斯勒（Walker Kessler）關鍵火鍋，加上喬治（Keyonte George）飆進三分球，爵士取得1分超前，隨後喬治也穩穩在罰球線上得分。

終場前10秒，勇士還有3分落後，但爵士選擇把柯瑞送上罰球線，雙方靠罰球定勝負，最後階段勇士竟再度失誤，只能把勝利拱手讓出。

爵士今天團隊命中率達52.2%，克拉克森繳出全隊最高31分，克里爾20分、11助攻；勇士方面，柯瑞繳32分、7助攻，波傑姆斯基29分次之。

克拉克森。（今日美國）克拉克森。（今日美國）

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