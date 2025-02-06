晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》不想回勇士的杜蘭特沒打 SGA轟50分率雷霆痛宰太陽收3連勝

2025/02/06 13:11

吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕雷霆今在主場迎戰太陽，一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）50分帶領之下，以140：109力退太陽，收下3連勝。開季49場比賽就拿下40勝，續寫隊史最佳紀錄。

表明不想被送回勇士的杜蘭特（Kevin Durant ）暫時續留太陽，但此役因腳踝傷勢高掛免戰牌，沒能在面對前東家一戰挑戰生涯3萬分里程碑。太陽上半場外線手感不俗，飆進10顆三分球，次節一度將分差擴大至雙位數，雷霆靠吉爾吉斯亞歷山大尾聲輸出，在第三節開始前追到61：63。

雷霆易籃後延續氣勢，開局打出20：2的猛烈攻勢，太陽第三節進攻大當機，單節只拿16分，雷霆打完前三節已經取得104：79遙遙領先，前三節就拿下46分的吉爾吉斯亞歷山大，在末節開始不到3分鐘就飆破50分大關，也正式打卡下班。

吉爾吉斯亞歷山大上月23日面對爵士飆出生涯新高54分，30日交手勇士拿下52分，今再飆出生涯第3場達到50分的比賽，生涯前3場50分的比賽只花7場就達成，締造史上最短紀錄。

太陽方面以板凳出發的畢爾（Bradley Beal）25分最佳，布克（Devin Booker）進帳19分，歐尼爾（Royce O'Neale）拿下18分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中