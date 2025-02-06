NBA》不想回勇士的杜蘭特沒打 SGA轟50分率雷霆痛宰太陽收3連勝

吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕雷霆今在主場迎戰太陽，一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）50分帶領之下，以140：109力退太陽，收下3連勝。開季49場比賽就拿下40勝，續寫隊史最佳紀錄。

表明不想被送回勇士的杜蘭特（Kevin Durant ）暫時續留太陽，但此役因腳踝傷勢高掛免戰牌，沒能在面對前東家一戰挑戰生涯3萬分里程碑。太陽上半場外線手感不俗，飆進10顆三分球，次節一度將分差擴大至雙位數，雷霆靠吉爾吉斯亞歷山大尾聲輸出，在第三節開始前追到61：63。

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雷霆易籃後延續氣勢，開局打出20：2的猛烈攻勢，太陽第三節進攻大當機，單節只拿16分，雷霆打完前三節已經取得104：79遙遙領先，前三節就拿下46分的吉爾吉斯亞歷山大，在末節開始不到3分鐘就飆破50分大關，也正式打卡下班。

吉爾吉斯亞歷山大上月23日面對爵士飆出生涯新高54分，30日交手勇士拿下52分，今再飆出生涯第3場達到50分的比賽，生涯前3場50分的比賽只花7場就達成，締造史上最短紀錄。

太陽方面以板凳出發的畢爾（Bradley Beal）25分最佳，布克（Devin Booker）進帳19分，歐尼爾（Royce O'Neale）拿下18分。

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