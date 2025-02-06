新北、台南的國運中心女性可享月票36天優惠 台中市沒有?

市議員江肇國批台中市國運中心未優惠女性。（圖為南屯運動中心）（資料照）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市已有多個國民運動中心（國運中心）開放使用，民進黨議員江肇國表示，各縣市都有國運中心，但提供給女性運動權益卻大不同，新北、台南部分運動中心的女性可享有月票使用36天的優惠，但台中市卻未有類似政策，痛批市長盧秀燕口口聲聲稱自己是「媽媽市長」，卻未重視女性權益。

運動局表示，台中市各國民及兒童運動中心持續與市府共同合作，推廣運動平權概念，運動中心月卡則採不分性別優惠措施，包括朝馬、潭子、南屯國運中心的游泳池，以及朝馬及南屯國運中心的健身房均推出月票40天優惠，鼓勵全民共同參與。

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議員江肇國指出，新北市新莊運動中心、台南市永華國民運動中心等地，已考量女性生理期影響，將運動中心月票的使用天數從30天延長至36天，確保女性運動權益不受影響。然而，台中市目前運動中心的月票價格與使用方式卻未區分性別，也未針對女性特殊需求提供彈性規範，顯然有檢討空間。

江肇國更提及，盧秀燕過去擔任立委時也曾關心女性運動權益，甚至提出女性購買公立泳池月票應享折扣，但如今擔任市長，這些承諾全都拋諸腦後，「盧立委做得比盧市長用心」，要求市府比照其他縣市的作法，讓女性在生理期也能合理安排運動計畫，不會因為硬性規定而權益受損。

江肇國批評，盧秀燕當立委時知道女性運動權益的重要性，當上市長後卻毫無作為，既強調自己是六都唯一的女市長，更應該將女性權益優先考量，「究竟是記性不好，還是過去的承諾只是為了選票？」他呼籲市府應立即檢討現行運動中心收費制度，提出具體改善方案，以保障台中市女性的運動權益。

運動局表示，國運中心也有針對女性也推出專屬課程、母親節、38婦女節優惠，以提高女性運動參與率，針對運動中心周邊居民亦提供折扣優惠，如北區及長春運動中心除在地區域居民優惠外，近期更擴大到東、中、西區市民。#

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