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體育 籃球 NBA

NBA》湖人找到中鋒！換來213公分長人威廉斯 送走菜鳥射手

2025/02/06 13:37

M.威廉斯。（資料照，今日美國）M.威廉斯。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，洛杉磯湖人今天與夏洛特黃蜂做出交易，湖人送出菜鳥射手柯奈特（Dalton Knecht）、瑞迪許（Cam Reddish）、以及2031年未保護首輪籤、以及2030年選秀籤互換，換來身高213公分的中鋒M.威廉斯（Mark Williams）。

查拉尼亞在X上說明，M.威廉斯的運動能力、垂直起跳，與轉戰紫金大軍的前獨行俠球星東契奇（Luka Doncic）的打法很符合。黃蜂則拿到非常看好的新秀柯奈特、以及獲得選秀資產。

現年23歲的M.威廉斯是黃蜂隊在2022年選秀會首輪第15順位選進的中鋒，本季出賽22場有19場先發，平均有16分、9.8籃板、2.5次助攻、賞1.2次火鍋。M.威廉斯進入職業賽場後受到傷勢所苦，合計三個賽季共出賽84場。

同樣為23歲的柯奈特是在去年NBA選秀會中獲湖人首輪第17順位選進，本季他出賽48場有12場先發，平均有9.4分、3.1籃板，三分球命中率35.8％，本季入選新秀挑戰賽。柯奈特曾在去年11月20日（台灣時間）面對爵士之戰，單場轟進9顆三分球、進帳37分，雙破生涯最佳。

柯奈特。（資料照，今日美國）柯奈特。（資料照，今日美國）

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