NBA》湖人找到中鋒！換來213公分長人威廉斯 送走菜鳥射手

M.威廉斯。(資料照,今日美國)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導,洛杉磯湖人今天與夏洛特黃蜂做出交易,湖人送出菜鳥射手柯奈特(Dalton Knecht)、瑞迪許(Cam Reddish)、以及2031年未保護首輪籤、以及2030年選秀籤互換,換來身高213公分的中鋒M.威廉斯(Mark Williams)。

查拉尼亞在X上說明,M.威廉斯的運動能力、垂直起跳,與轉戰紫金大軍的前獨行俠球星東契奇(Luka Doncic)的打法很符合。黃蜂則拿到非常看好的新秀柯奈特、以及獲得選秀資產。

請繼續往下閱讀...

現年23歲的M.威廉斯是黃蜂隊在2022年選秀會首輪第15順位選進的中鋒,本季出賽22場有19場先發,平均有16分、9.8籃板、2.5次助攻、賞1.2次火鍋。M.威廉斯進入職業賽場後受到傷勢所苦,合計三個賽季共出賽84場。

同樣為23歲的柯奈特是在去年NBA選秀會中獲湖人首輪第17順位選進,本季他出賽48場有12場先發,平均有9.4分、3.1籃板,三分球命中率35.8%,本季入選新秀挑戰賽。柯奈特曾在去年11月20日(台灣時間)面對爵士之戰,單場轟進9顆三分球、進帳37分,雙破生涯最佳。

Lakers are trading for a rising 7-foot-2 center, giving the franchise a starting center in Williams who fits the profile of athleticism and verticality that has flourished with Luka Doncic. Hornets land a rookie in Knecht they are excited about, and draft capital. https://t.co/BlzoawiLjR