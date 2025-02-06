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MLB》補強左打與外野深度 太空人以1年120萬美元簽回加梅爾

2025/02/06 14:29

加梅爾新賽季重回太空人。（資料照，法新社）加梅爾新賽季重回太空人。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕據太空人球團消息指出，宣布將與外野手加梅爾（Ben Gamel）簽下小聯盟合約，以補強左打以及外野深度。

大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）指出，此合約總值達120萬美元，其中包括20萬的簽約金，但剩下的100萬則要加梅爾在春訓結束後順利進入開季名單才能獲得。

目前32歲的加梅爾，去年球季在大都會開季，但在8月時被球隊DFA（指定讓渡）後轉隊來到太空人，一共留下38場出賽，.247/.384/.333的打擊三圍，OPS+（標準化進攻指數）109，外帶1轟與4分打點，球季結束後投身自由市場，今日宣布重返太空人。

太空人休賽季送走外野強打塔克（Kyle Tucker）後，包括交易來的佩瑞德茲（Isaac Paredes）以及從自由市場簽下的一壘強打沃克（Christian Walker）在內，主力球員大部分皆為右打者，加梅爾的回鍋除了可以補強左打的深度外，也可接替左外野的守備工作，使自家重砲手阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）能繼續擔任指定打擊給予火力輸出。

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