MLB》補強左打與外野深度 太空人以1年120萬美元簽回加梅爾

加梅爾新賽季重回太空人。(資料照,法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕據太空人球團消息指出,宣布將與外野手加梅爾(Ben Gamel)簽下小聯盟合約,以補強左打以及外野深度。

大聯盟官網記者費桑德(Mark Feinsand)指出,此合約總值達120萬美元,其中包括20萬的簽約金,但剩下的100萬則要加梅爾在春訓結束後順利進入開季名單才能獲得。

目前32歲的加梅爾,去年球季在大都會開季,但在8月時被球隊DFA(指定讓渡)後轉隊來到太空人,一共留下38場出賽,.247/.384/.333的打擊三圍,OPS+(標準化進攻指數)109,外帶1轟與4分打點,球季結束後投身自由市場,今日宣布重返太空人。

太空人休賽季送走外野強打塔克(Kyle Tucker)後,包括交易來的佩瑞德茲(Isaac Paredes)以及從自由市場簽下的一壘強打沃克(Christian Walker)在內,主力球員大部分皆為右打者,加梅爾的回鍋除了可以補強左打的深度外,也可接替左外野的守備工作,使自家重砲手阿瓦瑞茲(Yordan Alvarez)能繼續擔任指定打擊給予火力輸出。

Ben Gamel has agreed to a one-year, $1.2 million Major League deal with the Astros, per source. Gamel gets a $200K signing bonus, and the other $1 million is not guaranteed, though it becomes guaranteed if he makes the roster out of camp. @JeffPassan was on it.