NBA》送走威金斯令他相當不捨 柯爾：他是我最喜歡的球員之一

威金斯。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天和爵士賽前拍板一筆重大交易，換來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），但也送走威金斯（Andrew Wiggins）、施洛德（Dennis Schroder）等球員。對於威金斯的部分，勇士主帥柯爾（ Steve Kerr）賽後感性地說：「他是我執教生涯中最喜歡的球員之一，他有很棒的靈魂。」

勇士和熱火、爵士、暴龍等隊進行一筆重大交易，共牽涉5支球隊，灣區大軍確定得到巴特勒，但他們也送走威金斯、施洛德、安德森（Kyle Anderson）、沃特斯（Lindy Waters III）等人，陣容出現相當重大改變。

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今天和爵士一戰賽後，柯爾談起被送走的威金斯時透露，威金斯的兒子上週剛出生，女兒也才剛開始上學，他感性地說：「他是我執教生涯裡最喜歡的球員之一，他也擁有很棒的靈魂。」柯爾直言，倘若2022年沒有他，勇士無法拿下這座總冠軍，「我會很想念他的。」

由於今天交易案消息都在比賽期間揭露，熱火比賽時，有場邊球迷直接告訴板凳席上的球員，巴特勒要被交易到勇士這件事情；鵜鶘的英葛蘭（Brandon Ingram）雖未出賽，原本他和隊友在板凳席上，卻在比賽下半場，從板凳席上消失。

對此，柯爾也提出自己的建議，「聯盟應該要考慮把交易截止日改到明星賽期間，這樣可以避免像今晚很多球員都在賽前半小時知道自己被交易的事情。」

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