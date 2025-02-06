NBA》湖人神操作！換來23歲超強中鋒搭配東契奇 美媒爆料交易內幕

威廉斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕湖人繼交易來東契奇（Luka Doncic）後再一筆神操作，向黃蜂換來23歲優質中鋒威廉斯（Mark Williams），《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）也透露交易內幕。

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人送出菜鳥射手柯奈特（Dalton Knecht）、瑞迪許（Cam Reddish）、以及2031年未保護首輪籤、以及2030年選秀籤互換，換來身高213公分的中鋒威廉斯。

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《ESPN》記者薛爾本透露，東契奇最初與湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）籃球事務對畫中，表示自己在與擁有空拋威脅的內線球員搭配時表現最好。而當黃蜂主動聯繫湖人，表達對新秀射手柯奈特的興趣、並可能願意討論威廉斯的交易時，這筆交易就隨即成形。

薛爾本補充，湖人先前考慮過年紀較長、移動速度較慢的老將長人，但當東契期開口說明自己在獨行俠與萊福利（Dereck Lively II）與加佛德（Daniel Gafford）等機動性佳的長人搭配時，可以帶來更多進攻空間之後，湖人便認為這筆交易能幫助他們衝擊本季，甚至有利未來發展；另外，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也曾在杜克大學時期指導過威廉斯。

現年23歲的M.威廉斯是黃蜂隊在2022年選秀會首輪第15順位選進的中鋒，本季出賽22場有19場先發，繳出場均16分9.8籃板2.5助攻1.2火鍋的優異成績單。如今湖人就算沒有了戴維斯（Anthony Davis），東契奇與威廉斯的搭配將令外界充滿期待。

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