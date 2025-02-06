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NBA》巴特勒降臨勇士 ！柯瑞比賽中場先傳訊息歡迎他

2025/02/06 14:35

柯瑞。（今日美國）柯瑞。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天透過交易獲得「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），一哥柯瑞（Stephen Curry）在賽後提到這名新隊友，他透露，比賽中場時，自己已經傳了訊息歡迎他的到來，也獲得對方友善的回應。

勇士和熱火、爵士、暴龍等隊進行一筆重大交易，共牽涉5支球隊，灣區大軍確定得到巴特勒，但他們也送走威金斯（Andrew Wiggins）、施洛德（Dennis Schroder）、安德森（Kyle Anderson）、沃特斯（Lindy Waters III）等人，陣容出現相當重大改變。

對於巴特勒的到來，柯瑞在賽後說：「大家都知道先前邁阿密發生很多戲劇性的事情，但也不清楚真正的故事如何，我們期待看到一位積極進取、全心投入的Jimmy。」

柯瑞對於這名新隊友表達歡迎之意，他透露，比賽中場時，自己就先傳了訊息給對方，歡迎他的加入，媒體事後追問，對方回覆了什麼？柯瑞笑說：「他給我很友善的回應。」

至於巴特勒能為球隊帶來的幫助？柯瑞認為，彼此打法可能有些不太一樣，但他能夠為隊友創造機會，自己也有終結能力，「我認為他的加入會對球隊帶來一些正面的影響。」

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