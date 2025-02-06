WTT大滿貫》激戰4局不敵南韓一哥 高承睿止步16強仍創個人大滿貫賽最佳

高承睿不敵南韓一哥張禹珍，無緣晉級男單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「柚子同學」高承睿今天在2025年WTT新加坡大滿貫賽激戰4局後，以1:3不敵南韓一哥張禹珍，止步男單16強，仍締造個人在大滿貫賽最佳戰績。

世界排名24的高承睿前兩輪都在鏖戰5局後，先後逆轉擊敗印度老將阿昌塔及巴黎奧運男單銅牌得主法國名將F.勒布朗。

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世界排名13的張禹珍則連續以直落三解決丹麥好手林德及中國新秀陳垣宇，搶下16強門票。

高承睿去年在亞錦賽男單排名賽首度對決張禹珍，在局數0:2落後下連追3局演出大逆轉。

今天雙方第二度過招，首局，高承睿在開局6:2領先下，被對手追到8平，關鍵時刻，小高發球偷長球被抓個正著，張禹珍首度取得領先後士氣大振，隨後再連拿2分，11:8後來居上。

第2局高潮迭起，高承睿克服開局3:4落後，在暫停過後連拿6分，9:4反超，但張禹珍隨後展現正手發球搶攻的威力，連趕5分追到9平，小高在10:9聽牌下未能一鼓作氣拿下，在歷經3次丟士後，以12:14再掉1局。

第3局，高承睿在3:7落後下再度展現逆轉功力，在6:9時一口氣連得5分，尤其9平時連續兩顆接發球大膽搶攻得手，11:9扳回一城。

心臟超大顆的高承睿，第4局又在開局1:4落後下，打出一波5:1的反擊，6:5反超，眼看又要上演逆轉戲碼，但關鍵時刻張禹珍也沒有手軟，連拿6分，包括一記幸運的擦網球，11:6鎖定勝利。

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