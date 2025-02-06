新竹縣竹東慢壘球場整建竣工，將成基層訓練基地。（縣府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣竹東慢壘球場（原竹東河濱仁愛慢速壘球場）整建工程今正式竣工，新竹縣政府教育局副局長林益洲、竹東鎮長郭遠彰、新竹縣議會多名議員及在地熱愛棒壘球運動民眾均出席竣工典禮，見證球場整建後的全新樣貌，未來將成為推動基層壘球運動的重要場地。

新竹縣竹東慢壘球場整建工程由新竹縣政府教育局補助工程經費178萬餘元，地點鄰近竹東河濱棒壘球場，兩球場預計將形成慢速棒壘球聚落，成為基層訓練基地，而工程完竣後，場地設施更加完善，環境煥然一新。

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新竹縣政府教育局表示，感謝縣府團隊及承辦單位的努力，讓工程得以如期完成。竹東慢壘球場的整建，不僅提升了場地品質，更象徵縣府對於基層運動發展的重視。球場在啟用後，預計能結合學校校隊、社區球隊及企業團體，辦理各項壘球競賽與活動，讓更多人參與慢速壘球運動，進一步推廣基層及社區的壘球運動風氣，為新竹縣注入更多運動活力。

教育局指出，壘球運動是一項全民皆宜的健康運動，不僅能促進身心健康，也能培養團隊合作的精神，透過此次場地整建，竹東慢壘球場未來將能承辦更多層級的比賽與活動，成為地區運動愛好者的重要據點，使竹縣的棒壘球運動具有更優質的環境，為全民運動注入新活力，成為推廣基層壘球運動的力量。

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