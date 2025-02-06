NBA》網羅「士官長」獲A級好評！ 專欄作家點出勇士的巨大勝利

勇士網羅巴特勒獲得A級好評。（圖片取自X）

〔體育中心/綜合報導〕金州勇士隊在今天透過5隊大型交易案，盤來熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），盼能在柯瑞（Stephen Curry）的生涯末期再拚一冠，美媒《Yahoo Sports》也給了勇士本筆交易「A」的好評。

《Yahoo Sports》專欄作家簡森（Morten Stig Jensen）表示，勇士在本筆交易當中拿到能夠立即適應球隊DNA的球員，他在交易當中選擇放棄下個賽季的球員選擇權，並與勇士簽下2年1.21億美元的延長合約，將讓他能夠持續效力勇士，或許到他退休。

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巴特勒能夠為勇士增添強大的防守，並成為另一位進攻的組織者，同時他也能夠自行創造投射機會，且可以在半場進攻當中不斷製造對手犯規。

而且巴特勒還有個特點，就是他在季後賽時具有「爆氣」屬性，表現會較例行賽提升，而勇士正在追逐另一座冠軍，他們能夠好好發揮這位身高6尺7吋的側翼好手的能力，而且巴特勒現在將會成為球隊當中，僅次於柯瑞的第二進攻選擇。

此外，由於在本筆交易中勇士沒有將球隊的未來庫明加（Jonathan Kuminga）給送走，讓他們可以持續打造球隊年輕的第二陣容，作者認為這對勇士與總教練柯爾（Steve Kerr）來說是巨大的勝利。該文點出，如果有一支球隊能夠適應各種不同的個性，那就是勇士，代表在這筆交易過後，勇士持續保持強大，且有著紮實的地基，因此他們在這筆交易當中獲得A的評價。

勇士在這筆交易過後依舊留下被認為具有開發上限的庫明加（右）。（資料照）

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