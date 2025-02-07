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WTT大滿貫男單8強林昀儒交手中國名將林詩棟 今日賽事預告與轉播

2025/02/07 06:44

林昀儒將在男子單打8強對上中國名將「小石頭」林詩棟。（取自WTT官網）林昀儒將在男子單打8強對上中國名將「小石頭」林詩棟。（取自WTT官網）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有兩場賽事轉播，第一場由近期3連敗的獨行俠對戰東部第2塞爾提克，第二場則上演一哥柯瑞（Stephen Curry）領軍的勇士，交手3連勝的湖人，究竟誰能取得勝利呢?記得收看轉播囉!

WTT新加坡大滿貫賽部分，林昀儒今天將在男子單打8強對上中國名將「小石頭」林詩棟。

雙打部分，「武林高手組合」林昀儒/高承睿首度搭配就闖進4強，下一場將和世界排名第5的法國組合多爾/布拉薩德爭奪決賽門票。女雙方面，世界排名第5的鄭怡靜/李昱諄連續兩年成功挺進4強，將遭遇中國「雙曼組合」王曼昱/蒯曼，別忘了鎖定轉播為他們加油打氣囉!

NBA

08：30 獨行俠@塞爾提克 緯來體育

11：00 勇士@湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

WTT桌球

12：00 新加坡站 單打八強/雙打四強

18：00 新加坡站 單打八強

20：15 新加坡站 混雙決賽

轉播:愛爾達體育2台

HBL

12：00 陽明高中 VS 永仁高中 女生複賽

13：40 北一女中 VS 永平高中 女生複賽

15：20 松山高中 VS 南湖高中 男生準決賽

17：00 錦和高中 VS 東山高中 男生準決賽

18：40 能仁家商 VS 南山高中 男生準決賽

轉播:愛爾達體育3台

亞冬運

08：55 中華隊 短道競速滑冰 男女預賽/複賽 （原音） 愛爾達體育4台

08：55 哈薩克VS中華 冰球 男子預賽 愛爾達體育2台

12：55 冰壺 混雙四強 （原音） 愛爾達體育4台

TPBL

19：00 特攻@戰神 緯來體育、緯來精彩、Youtube

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