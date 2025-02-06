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MLB》神鬼搬運大谷帳戶5.4億 水原一平明出庭接受宣判

2025/02/06 16:43

水原一平和大谷翔平。（資料照，美聯社）水原一平和大谷翔平。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾擔任道奇日本球星大谷翔平前翻譯的水原一平，因涉及銀行詐欺重罪等罪名遭到起訴，美國檢方主張判處4年9個月的徒刑，並賠償大谷翔平約1700萬美元（約新台幣5.58億）。法院明天將宣布量刑判決，而水原一平也將會出庭。

水原一平自2021年9月沉迷非法賭博，根據起訴書指出，水原一平從2021年12月至2024年1月，共下注約1.9萬次，換算平均每天下注25次，總共贏得1.42億美元，但卻輸掉1.83億美元，結果還積欠約4068萬美元的賭債。水原欠下大筆賭債後開始挪用大谷帳戶資金還債，將所有訊息都綁定在自己的電子郵件和電話號碼，以此規避銀行的雙重身分驗證，他從大谷翔平帳戶中竊取約1659萬美元（約新台幣5.45億），另外水原一平也用大谷的錢在eBay和Whatnot等線上平台購買了價值32.5萬美元的球員卡，包含有大谷翔平簽名的球員卡。

道奇去年遠赴首爾參加海外開幕戰時，水原一平涉賭風波遭美國媒體披露引起軒然大波，水原不但遭開除，還被大谷翔平團隊指控竊取大量資金，水原去年6月認罪，美國聯邦檢察官指控，他涉及銀行詐欺罪、以及虛報稅務申報表等罪嫌，水原因此遭到起訴，美國檢方主張判處4年9個月的徒刑，並賠償大谷翔平約1700萬美元。

水原一平曾透過律師以「賭博成癮」及「悔過」為由爭取減刑為18個月，並表示由於自己的工作無法負擔開銷，所以不得已才透過賭博還債，水原一平的妻子和家人也為其辯駁，強調他是「非常善良的人」，希望法院能夠從輕量刑。

不過美國檢方提出反駁，水原一平並未像他聲稱那樣背負「巨額債務」，導致他不得不從大谷翔平那竊取金錢。檢方指出，水原一平在2021年9月進行首次詐騙匯款時，就從大谷的銀行帳戶中盜取4萬美元，水原當時的支票帳戶仍有超過3.4萬美元的存款，「（水原）原本可以用自己的金錢支付給組頭，但他選擇從大谷翔平那偷錢。」

水原一平原定於去年10月25日宣判量刑，但被告方面以來不及接受精神科醫師的診斷以及撰寫報告書為由，要求法院延後量刑日期，之後又因身體狀況不佳，無法接受由專家實施的賭博成癮症鑑定，因此來不及製作要提交給地院的報告書，將量刑日期再次推遲至1月24日。

量刑日期一延再延，水原一平的辯護律師曾向聯邦地方法院提交書面資料，說明被告因為健康問題，導致來不及提交賭博成癮的精神科鑑定報告，申請將宣判日期從24日延至2月6日，獲得法院批准。水原一平量刑日期至今已經3度被延後，明天將確定宣布判決，屆時水原一平將會出庭接受宣判。

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