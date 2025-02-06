NBA》為柯瑞再拚一冠冒巨大風險！ 資深作家警戒「士官長」惡習

柯瑞能否在生涯後期再拿一冠，巴特勒的到來將會是關鍵。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕打算為柯瑞（Stephen Curry）再拚一座NBA總冠軍的金州勇士隊，在今天選擇透過交易送走2022年奪冠功臣威金斯（Andrew Wiggins），網羅熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），儘管本筆交易獲得諸多好評，但是《Yahoo Sports》專欄作家羅爾巴哈（Ben Rohrbach）也點出潛在的風險。

羅爾巴哈提到，綜合多家媒體報導，過去幾周巴特勒與勇士方都互相傳遞出不會跟對方簽約的消息，但最終他們不僅相聚，甚至還簽下延長合約，這舉動就有點令人意外。因為根據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）不久前的報導，巴特勒才剛透露自己不想被交易到勇士，且就算被交易也不願意續約（實際上，溫德霍斯特一直都不是消息特別準確的記者）。

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羅爾巴哈引述D.格林（Draymond Green）先前的談話表示，「若有什麼事情要發生，那需要是正確的。我們不應該只是因為驚慌而跳進去做出錯誤的決定。這會導致球團倒退5到7年。」但羅爾巴哈表示，勇士確實做了，巴特勒今年35歲，柯瑞下個月就滿37歲，而且過去巴特勒在合約剩下一年時，他必定會讓所屬的球隊產生動盪，而對勇士而言，這件事很快就會到來。

巴特勒與D.格林。（資料照）

不過文中點出，勇士在這筆交易依舊有可取之處，一是勇士並未在交易當中喪失太多選秀權還留住未來的年輕戰力，且巴特勒有望跟D.格林組成聯盟防守最好的組合，巴特勒與柯瑞在進攻時也都能持球或打無球，儘管巴特勒不太出手外線，但由於勇士全隊幾乎都是具有豐富經驗的老將，他們肯定能找到解方，且柯瑞是史上最偉大的射手，對勇士而言，課題應是如何盡速磨合，盡快搶下這重要的一冠。

羅爾巴哈提到，雖然巴特勒跟D.格林的防守優秀，但兩人的個性也有可能彼此牴觸，從而導致勇士內部產生裂縫，而且如果本季勇士無法奪冠，那下季這套陣容將全部再老一歲，這樣的風險便是可能消磨柯瑞生涯最後的歲月。羅爾巴哈總結，當你沒有辦法拿到最好的杜蘭特（Kevin Durant）時，只能退而求其次並且祈禱，但這並不會讓情況變得不尷尬。

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