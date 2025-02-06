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NBA》SGA狂飆50分痛宰太陽！哈爾特斯坦讚嘆當家一哥表現

2025/02/06 17:37

哈爾特斯坦。（資料照，法新社）哈爾特斯坦。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今日以140：109痛宰太陽，一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）再次上演驚人得分秀，單場豪取50分。根據《ESPN》報導，賽後連隊友哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）都讚嘆：「他讓這一切看似太輕鬆了。」

第3節結束，雷霆領先太陽25分，吉爾吉斯亞歷山大此時個人得分已來到46分，原本打算就此收工，但雷霆總教練達格諾（Mark Daigneault）決定讓他再上場幾分鐘，給他機會完成50分里程碑。吉斯亞歷山大於第4節還剩9分32秒時，以一記招牌後仰跳投完成50分大關。

「教練告訴我不用著急。如果他沒說這句話，我肯定會急著出手。」吉爾吉斯亞歷山大說道。

此外，吉爾吉斯亞歷山大也談到自己心態上的轉變：「過去我非常專注於效率，導致有時會強行發動進攻、突破甚至出手。現在我學會順勢而為，我認為這種心態加上侵略性，對我的表現非常有幫助。」

值得一提的是，從比賽第2節還剩6分36秒至第4節還剩9分32秒這段時間，吉爾吉斯亞歷山大獨得37分，比太陽全隊34分還多。

吉斯亞歷山大本場比賽繳出50分、8籃板、5助攻、2抄截、1火鍋，全場29投18中，命中率高達62.1%，三分球7投3中，命中率42.9%，正負值＋42為全場最高。

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