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拳擊》川普再次抹黑林郁婷跨性別 體育署發聲反擊：她是女性

2025/02/06 16:56

林郁婷在巴黎奧運拿下拳擊女子57公斤級金牌。（資料照，特派記者陳志曲攝）林郁婷在巴黎奧運拿下拳擊女子57公斤級金牌。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕美國總統川普簽屬行政命令，禁止生理男性的跨性別選手參與女性運動賽事，更在致詞時提及去年巴黎奧運奪金的凱莉芙（Imane Khelif）和林郁婷。針對川普的抹黑，今天體育署副署長洪志昌再度重申，林郁婷是女性非跨性別，國際奧會已多次重申立場，已經非常明確。

川普簽署「阻止男性參與女子體育」行政命令，禁止美國國內生理男性的跨性別選手參加女性運動比賽，他說：「我們不會再允許男人霸凌、傷害和欺騙女性，女子運動只屬於女性。」

川普在致詞時再度提到去年巴黎奧運拳擊賽事，並暗指台灣選手林郁婷為跨性別選手，他說：「去年奧運有1名男拳擊手殘忍地擊敗他的對手，贏得女子拳擊金牌，事實上有2位選手都進行了變性手術，最後贏得金牌。」

去年巴黎奧運林郁婷捲入性別風波後，包含體育署、拳擊協會，甚至國際奧會都曾為林郁婷背書，強調她出生登記為女性，一直以來都是參加女子賽事。

川普的言論，讓林郁婷又無辜遭波及，洪志昌說：「體育署和在國外記者會已說明過很多次，林郁婷是女性並非跨性別，國際奧會已經多次重申立場，已經非常明確。」他也呼籲媒體可以做更多正面報導，避免不實訊息造成選手更多傷害。

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