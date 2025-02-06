NBA》湖人強勢補強禁區好手搭東契奇！ 美媒仍評價黃蜂分數高

威廉斯（右）健康時是位相當不錯的球員，問題是不健康。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洛杉磯湖人在本季發動震撼聯盟的東契奇（Luka Doncic）交易案後，今天再網羅黃蜂優質中鋒威廉斯（Mark Williams）補強禁區缺口，《The Athletic》記者哈波（Zach Harper）對湖人的交易評價為A-，而黃蜂是更高的A。

湖人與黃蜂的交易包裹為，湖人用潛力射手柯奈特（Dalton Knecht）、瑞迪許（Cam Reddish）、以及2031年未保護首輪籤與2030年選秀籤互換，向黃蜂換來中鋒威廉斯。

請繼續往下閱讀...

哈波認為，就表面上來看，湖人為威廉斯付出的代價過高，因為他3年只打85場比賽，新秀年43場，上季19場，本季23場，這並不是一般人會想拿來取代A.戴維斯（Anthony Davis）球員，且湖人還放棄擁有光明未來的菜鳥射手柯奈特。倘若湖人在2030年表現比黃蜂更差，那這筆交易恐怕會是完全的失敗。

威廉斯在能上場的時候是一名很棒的球員，本季他場均15.6分、9.6籃板、2.5助攻、1.2火鍋，且命中率接近6成（59.7%），罰球命中率也有77.6%的水準，沒辦法被輕易採取駭客戰術，同時他也會是詹姆斯（LeBron James）與東契奇很棒的擋拆搭檔，他在籃框3尺內的命中率高達74%。

哈波提到，威廉斯的交易案與一般的狀況有點不同，就是沒有人知道他能被交易，而湖人總管還提出足夠好的報價，就像先前沒人知道東契奇是可以賣的一樣。威廉斯的交易，哈波認為更著眼於未來，目前威廉斯的新秀合約還有一年，2026-27賽季才會成為受限自由球員，湖人可以再跟他續約，因此儘管這筆交易因為威廉斯的傷病問題看起來風險過高，但算是好的風險，且再加上東契奇的交易案湖人付出的代價過低，所以可以算是扯平。

至於黃蜂方面，哈波表示他很喜歡這筆交易，因為球隊花了整季來建立新文化，先後放棄兩位中鋒理查斯（Nick Richards）與威廉斯，他認為黃蜂在獲得如此多回報的情況下，這並不是個壞的決定。

柯奈特是名隨插即用的球員，他可以成為拉開小波爾（LaMelo Ball）與米勒（Brandon Miller）空間的選擇，儘管米勒在本季很不幸地因傷報銷，但黃蜂依舊可以在剩餘賽季觀察這位年輕且具有潛力的射手，在沒有獲勝壓力的情況下能夠做到什麼事情。而瑞迪許預計不會待在黃蜂陣容太久，因為他現在已經是位可有可無的浪人球員。

黃蜂在這筆交易當中會獲勝的最大機會是選秀籤，只要湖人無法在接下來的5、6年後圍繞東契奇獲得成功，2030年黃蜂戰績比湖人好就算是成功，且就算2031年的選秀籤順位不高，依舊讓黃蜂在未來幾年大概有著10張首輪籤，就算沒有要自選，也可以用來交易補強，進可攻退可守。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法