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NBA》比肩「籃球之神」、Kobe！SGA歷史級表現成近30年首人

2025/02/06 18:11

吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今日對陣太陽再度轟下50分，率隊以140：109痛宰太陽。根據《ESPN》報導，NBA史上僅有8名球員曾在7場內3度砍下50分，如今，吉爾吉斯亞歷山大也成功加入這份傳奇榜單。

「這些球員在聯盟裡的成就非凡，我離他們還差得遠呢。」吉爾吉斯亞歷山大謙遜表示。他認為，最重要的還是持續進步，並朝著贏球的方向邁進。

這份榜單的其他傳奇球星包括：「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）、傳奇球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、貝勒（Elgin Baylor）、東契奇（Luka Doncic）、「大鬍子」哈登（James Harden）以及公鹿後衛里拉德（Damian Lillard）。

此外，吉爾吉斯亞歷山大近期的表現已達到歷史級別。過去10場比賽，其場均可攻下39.1分，投籃命中率高達56.3%。根據統計，他是自1990年3月至4月的「籃球之神」喬丹以來，首位能在10場比賽內，場均至少39分且命中率超過55%的球員。

不僅如此，這場比賽後，吉爾吉斯亞歷山大的場均得分提升至32.8分，超越公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的31.8分，成為目前聯盟得分王。另外，其本賽季總得分（1315分），甚至比他的總上場時間（1313分鐘）還多。

雷霆總教練達格諾（Mark Daigneault）也讚揚吉爾吉斯亞歷山大的表現不僅是個人秀，而是與團隊緊密融合：「他一直保持在這個狀態，持續防守，同時做所有能幫助球隊贏球的事。」

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